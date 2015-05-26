Кредит на сумму 118 млн евро получил Банк развития Беларуси от российских и европейских коллег

Новости Беларуси. Крупный кредит получил от российских и европейских коллег Банк развития Беларуси. Цена вопроса – 118 миллионов евро.

В предоставлении синдицированного займа участвовали более 10 финансовых институтов. Такой вид кредитования достаточно новый для нашей страны.

Это вторая сделка на подобных условиях, но специалисты уверены, что выход Беларуси на международный рынок подобных заимствований послужит толчком для развития и других форм финансового сотрудничества между белорусскими, российскими и европейскими банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году стороны заключили первый договор на 130 миллионов евро. В этот раз процентная ставка выше, но и погасить кредит планируется в два раза быстрее – через полгода.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Ставка по кредиту, конечно, несколько выше, чем наш прошлогодний синдикат. Мы считаем, что сегодня нет смысла брать такие дорогие деньги на год. Через полгода, мы думаем, что рефинансируем на более выгодных условиях. Сегодня Банк развития активно поддерживает белорусский экспорт на условиях 534-го Указа. Поэтому учитывая то, что деньги «короткие», они будут в основном направлены на поддержку белорусского экспорта.