Контракты на $20 млн заключили белорусские компании на международной выставке «ЭКСПО» в Китае

Новости Беларуси. Контракты на 20 миллионов долларов заключили белорусские компании на международной выставке «ЭКСПО» в Китае. Достигнута договоренность на поставку кондитерских и молочных изделий на рынок азиатского партнера.

В 2016 году наша страна принимала участие в экспозиции в статусе почетного гостя. В общей сложности количество белорусских экспонентов превысило 40 компаний. Таким образом были представлены практически все сферы экономики: от машиностроения до транзитной и туристической отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Бриль, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Учитывая статус страны, почетного гостя, это дало нам возможность широкого информирования и бизнес-кругов провинции Суар о нашем стенде, о наших презентациях. Поэтому интерес был достаточно активный. Более того, в рамках мероприятия достигнута договоренность о проведении встречной выставки провинции Синьцзян-Уйгурского автономного района под названием «Оригинальные товары Суар в Республике Беларусь».