Контрафакт: как рынок ЕАЭС будет бороться с подделками?

Новости Беларуси. Как защитить известные бренды в границах Евразийского экономического союза? Эту тему 16 декабря обсуждали в Минске. Подделок на рынке предостаточно. По некоторым оценкам, треть товаров легкой промышленности в странах ЕАЭС – контрафакт. Ущерб оценивается в миллионы долларов. Как будут бороться с теми, кто зарабатывает репутацию на чужом имени, узнавала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделано в Беларуси». За границей словосочетание считается синонимом качества. Этим и объясняется повышенное внимание к нашим товарам. Но пока предприятия десятилетиями работают на имидж, выпуская конкурентоспособный товар, на зарубежных прилавках ту же продукцию все чаще можно встретить в пиратском исполнении.

Сегодня эти банки-двойники в посёлке Рудня Смоленской области так и продолжают использовать в производстве. Заявление о нарушении россиянами общих правил конкуренции сейчас рассматривается Евразийской экономической комиссией. С момента обращения прошло уже полгода: только за это время недобросовестные конкуренты успели произвести, маскируясь под белорусский бренд, почти на 8 миллионов долларов.

Александр Филеня, начальник отдела экономической безопасности мясоконсервного комбината:

И для нашего имиджа, естественно, и наносится определенный экономический ущерб.

Наличие контрафакта на рынке чревато финансовыми потерями как отдельного предприятия, так и в масштабах государства. Сегодня производство серых товаров во всем мире рассматривается как угроза для экономической безопасности.

С образованием Евразийского экономического союза у каждой из пяти стран объединения появилась необходимость дополнительной защиты и брендов, и рынка. Свобода движения товаров оставляет союзный периметр открытым и для копий.

Уже в будущем ЕАЭС запустит пилотный проект по маркировке меховых изделий для контроля легальности импорта. Каждая единица товара будет промаркирована радиочастотной RFID-меткой. С помощью обычного смартфона покупатель в считанные секунды сможет узнать всю информацию о товаре.

Виктор Дравица, директор центра систем идентификации НАН Беларуси:

Эти технологии позволяют обеспечить надежную защиту товара, с одной стороны. С другой стороны, обеспечить на базе современных технологий обработку товарных потоков.

Для того чтобы защитить внутренний рынок от проникновения контрафакта, нужно объединять силы. Сегодня в Беларуси выстраивается многоуровневая система надзора. В ней задействованы сразу несколько органов госуправления.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации:

В системе работы по контрафакту, фальсифицированному товару первая роль – это, бесспорно, Таможенные органы, органы внутренних дел. Потому что большинство этого товара где-то формируется, он где-то приводится, где-то делается и откуда-то привозится. И ловить его на рынке очень бесперспективно.

Подлинное качество или качественная подделка? Зачастую, делая выбор, покупатель голосует рублем за товар именно сомнительного происхождения. Только потому, что дешевле. И до тех пор, пока контрафакт будет востребован, серый бизнес так и не изменит свой оттенок.