Комитет госконтроля - главный инструмент контроля над экономической ситуацией в стране

Об этом заявил Александр Лукашенко, представляя его нового председателя Зенона Ломатя. Нового главу комитета Президент назвал принципиальным и неравнодушным человеком, который руководствуется интересами государства.Александр Лукашенко подчеркнул, что у госконтроля важной ролью является отслеживание процессов в сфере экономики и финансов, а это залог политической стабильности. Президент считает, что комитет должен сконцентрироваться на масштабных проверках, а не распылять силы на мелочи. Незначительные вопросы должны решаться быстро. Больше внимания стоит уделить крупным проблемам. Основные сферы для работы - бюджет, собственность, финансовые правонарушения, а также вопросы финансовой разведки.