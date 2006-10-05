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Порядок предоставления государственного жилья обсужден на совещании у Президента Беларуси

05 октября 2006 13:34
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Процесс упорядочения льгот в стране идет постепенно и поэтапно, без всяких потрясений, отметил Александр Лукашенко. В течение года проделана большая работа по совершенствованию жилищного законодательства. Механизм предоставления служебного жилья содержится в проекте указа главы государства. 5 октября он был вынесен на обсуждение.

По мнению главы государства, социальная поддержка не должна сводиться к тому, чтобы раздавать направо и налево средства, которые принадлежат всему обществу. Служебное жилье будет предоставляться только высококлассным специалистам, которые не имеют другой жилплощади в данном населенном пункте.
# Экономика

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