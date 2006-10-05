Порядок предоставления государственного жилья обсужден на совещании у Президента Беларуси

Процесс упорядочения льгот в стране идет постепенно и поэтапно, без всяких потрясений, отметил Александр Лукашенко. В течение года проделана большая работа по совершенствованию жилищного законодательства. Механизм предоставления служебного жилья содержится в проекте указа главы государства. 5 октября он был вынесен на обсуждение.



По мнению главы государства, социальная поддержка не должна сводиться к тому, чтобы раздавать направо и налево средства, которые принадлежат всему обществу. Служебное жилье будет предоставляться только высококлассным специалистам, которые не имеют другой жилплощади в данном населенном пункте.