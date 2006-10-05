В Минске прошла научно-практическая конференция по теме признания и исполнения судебных решений в сфере экономических взаимоотношений

Международная практика признания и исполнения судебных решений в сфере экономических взаимоотношений была в центре внимания участников научно-практической конференции в Минске. Она собрала представителей более 10 стран.Между тем, хозяйственные суды Беларуси только в прошлом году рассмотрели почти 500 хозяйственно-экономических споров и иных дел с участием иностранных лиц. В первой половине нынешнего года таких дел рассмотрено - более 200. По различным вопросам в иностранные суды обращаются также хозяйствующие субъекты и граждане Республики, но далеко не всегда стороны находят взаимоприемлемое решение. Зачастую мешает несхожесть законодательных баз. Упорядочить отношения между государствами в вопросах признания и исполнения иностранных судов - одна из главных задач, стоящих перед специалистами в этой области.