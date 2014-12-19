Коллегия ЕЭК одобрила проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Теперь этот документ будет направлен на внутригосударственное согласование.

Беларуси, России и Казахстану предстоит дать комплексную оценку и сформировать государственную позицию.

По словам специалистов, Таможенный кодекс ЕАЭС станет первым документом в таможенной сфере на евразийской платформе, разработанным при непосредственном участии бизнеса. В числе его особенностей – приоритет электронного декларирования, а также использование принципа «одного окна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.