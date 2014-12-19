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Коллегия ЕЭК одобрила проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

19 декабря 2014 06:43
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Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Теперь этот документ будет направлен на внутригосударственное согласование.

Беларуси, России и Казахстану предстоит дать комплексную оценку и сформировать государственную позицию.

По словам специалистов, Таможенный кодекс ЕАЭС станет первым документом в таможенной сфере на евразийской платформе, разработанным при непосредственном участии бизнеса. В числе его особенностей – приоритет электронного декларирования, а также использование принципа «одного окна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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