КГБ подтвердил задержание бизнесмена Александра Кныровича

Новости Беларуси. Принимая кадровые решения, Президент затронул и вопрос честности руководителей. Критерий принципиален: коррупции не место ни в кабинетах, ни в офисах. Вопрос «на злобу дня». Речь идет о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича. Этот факт уже подтвердил Комитет государственной безопасности.

По результатам оперативной разработки под стражей в СИЗО КГБ находятся 11 человек. В числе задержанных фигурирует и Кнырович.

Ситуацию прокомментировал и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали. И при том он мне положил документ. Мне докладывался ранее вопрос по ЖКХ, он был на контроле. Я поручил без всяких отсрочек, боязни раскрутить эти вопросы.

Как окунулись – там сотни тысяч долларов вертятся.

Обнаружили все темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он сейчас плачется, просит о помиловании. Снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме! Такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности.

Все, кто к этому причастен, посредники, кто давал взятки, кто брал – все будут сидеть.

Сейчас нам надо посмотреть и на руководителей районов: почему они допустили? Суть этого преступления: закупали для ЖКХ продукцию по завышенным ценам. Эту завышенную цену делили между теми, кто покупал, кто был посредником и так далее. Повязали десятки людей взятками.

Полностью обнаружили списки, всю бухгалтерию: открывали счета в России, Литве, Латвии.

Туда гнали деньги, оттуда наличкой чемоданами вывозили или на карточки и делили здесь деньги. Целая схема преступная. Какое тут может быть снисхождение к этим людям? Какое помилование? Им надо плакаться, чтобы немедленно в трех- десятикратном размере вернуть украденное. В ЖКХ купили по двойной цене. А куда эти затраты потом пошли? На тарифы. На людей.

Вот откуда, в том числе, в ЖКХ у нас высокие тарифы.

Поэтому жесточайшим образом взять на контроль это дело и всем показать, что вор будет сидеть в тюрьме. Никакого снисхождения и пощады не будет.