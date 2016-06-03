Какую предоплату можно брать общепиту с клиентов?

Новости Беларуси. В новом ведомстве - Министерстве антимонопольного регулирования и торговли - напомнили предприятиям общепита о порядке обслуживания клиентов.

Многие представители индустрии услуг пользуются тем, что гости не знают правил оформления заказов и вынуждают платить заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство торговли предупреждает общепит о запрете на минимальную предоплату. Проверки ряда заведений выявили регулярную практику - кафе и рестораны отказывают в спецобслуживании клиентам с маленьким чеком. Речь о свадьбах, юбилеях и прочих корпоративах. Согласно постановлению Минторга заведения общепита не имеют права устанавливать минимальную сумму заказа на одного гостя и размер задатка.

Валерьян Беспалый, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

За нарушения субъект хозяйствования понесёт административную ответственность, вплоть до приостановления деятельности объекта. В текущем году министерством торговли приостановлена деятельность около 100 объектов общественного питания