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Какую предоплату можно брать общепиту с клиентов?

03 июня 2016 16:50
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Новости Беларуси. В новом ведомстве - Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили предприятиям общепита о порядке обслуживания клиентов.

Многие представители индустрии услуг пользуются тем, что гости не знают правил оформления заказов и вынуждают платить заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство торговли предупреждает общепит о запрете на минимальную предоплату. Проверки ряда заведений выявили регулярную практику - кафе и рестораны отказывают в спецобслуживании клиентам с маленьким чеком. Речь о свадьбах, юбилеях и прочих корпоративах. Согласно постановлению Минторга заведения общепита не имеют права устанавливать минимальную сумму заказа на одного гостя и размер задатка.

Валерьян Беспалый, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
За нарушения субъект хозяйствования понесёт административную ответственность, вплоть до приостановления деятельности объекта. В текущем году министерством торговли приостановлена деятельность около 100 объектов общественного питания

# Экономика # Кафе # Валерьян Беспалый

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