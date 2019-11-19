Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Новости Беларуси. Какими будут города – должны решать сами жители. В это их надо вовлекать еще на стадии планирования улиц, парков и жилых зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Какими будут города – должны решать сами жители. В это их надо вовлекать еще на стадии планирования улиц, парков и жилых зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такова одна из инициатив совместного белорусско-шведского проекта об управлении земельными ресурсами. Проект реализуется сразу по нескольким направлениям. Среди них – и земельные налоги, и оценка недвижимого имущества. Если предлагаемые изменения будут приняты, то рынок недвижимости станет прозрачнее, доступ к информации – проще, а налоги – справедливее.
Дмитрий Ритвинский, заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства:
Есть выгоды и для собственников недвижимости, есть выгоды и для государства. Можно будет использовать для различных целей: страхование, бухгалтерский учет, залог для принятия различных управленческих решений, в том числе, возможно, для целей налогообложения.
Соответственно, если недвижимость стоит меньше, вы платите меньше налог. Недвижимость стоит дороже – естественно, платите дороже.
Мирослав Кобаса, председатель правления общественного объединения «Земельная реформа»:
Мы сотрудничаем с нашими шведскими партнерами – это Национальная земельная служба Швеции. Уже 21 год, это шестой по счету реализованный проект. Все они в сфере земельного администрирования и городского планирования.
Еще одна цель проекта – изучение и внедрение в городах Беларуси современных концепций развития. Это так называемые Smart City, Green City. Модели, которые городскую среду поднимают на новый уровень.