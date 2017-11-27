Какие планы на Беларусь у китайской корпорации Midea Group?

Новости Беларуси. Беларусь продолжит оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений с Китаем. Об этом 27 ноября заявил Президент на встрече с председателем правления и главой корпорации Midea Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это один из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в КНР и мире.

Компания обеспечивает работой около 130 тысяч человек, а годовая выручка превышает 24 миллиарда долларов. Успешный опыт работы и с белорусскими партнерами: Midea Group намерена расширить свое присутствие на европейском рынке, и на Беларусь здесь особые планы. Сотрудничество Беларуси с этой китайской корпорацией началось с выпуска микроволновок 10 лет назад. За это время приросли новым производством. Ассортимент в 2016 расширили кулерами и водонагревателями. Собирают на производственных площадях и продукцию известных мировых брендов. Общий проект китайской Midea Group и нашего «Горизонта» – «Мидеа-Горизонт» – это полный цикл технологического производства, высокая степень локализации и 11 миллионов долларов инвестиций.

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:

Следующий проект – посудомоечные, стиральные машины – те, которые у них сейчас производятся. Мы обсуждали вопросы создания и производства кондиционеров, это очень большой рынок. Это территория, на которой будет производиться продукт для всей Европы. За время работы здесь уже произвели более 3,5 миллионов микроволновок, и 80 % из них продали за рубеж. На предприятии (располагается оно в свободной экономической зоне «Минск») трудится более 250 человек. Создание рабочих мест, а уж тем более высокотехнологичных, для Беларуси задача весьма актуальная. Так же, как и привлечение инвестиций. Ни одно совещание по экономике не обходится без упоминания этих задач. Так что в основе сотрудничества с корпорацией обоюдный интерес. Обсуждать взаимовыгодные условия и дальнейшие планы развития в Минск приехал глава корпорации Фан Хунбо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы вложили свои финансы, технологии, работаете на экспорт, создаете рабочие места. Таких инвесторов мы приветствуем и ждем. Мы готовы и впредь работать с ними и, прежде всего, с теми, кто когда-то решился вложить свои средства в экономику Беларуси. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект, любой. Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и Китайской Народной Республики, мы железные братья, наш уровень сотрудничества один из самых высоких в мире. Мы это очень ценим и базой этого сотрудничества являются такие компании, как ваша.

Штаб-квартира корпорации находится в провинции Гуандун, самой экономически развитой в Китае. Регион занимает первое место по внешнеторговому обороту: на него приходится почти 30 % экспорта страны, а ВВП в 2016 году составил 1 триллион 220 миллиардов долларов. В провинции расположены главные офисы известнейших китайских корпораций. Midea Group – в их числе. Годовая выручка превышает 24 миллиарда долларов. Современные производственные площадки расположены в разных странах: Италия, Бразилия, Австралия, Аргентина, Египет, Индия, Япония, Вьетнам, Тайланд. В год продают более 300 миллионов единиц бытовой техники. Постепенно корпорация приобретает заводы и пакеты акций по всему миру. Сегодня бренд оценивают в 110 миллиардов долларов – это шестое место среди крупнейших китайских корпораций.

Фан Хунбо, председатель правления и глава корпорации Midea Group:

На протяжении последних 10 лет присутствия в Беларуси мы очень довольны, особенно сотрудничеством с вашим холдингом. Мы получили хорошие результаты, и это заложило хорошие основы для расширения нашего присутствия в Беларуси. Кроме того, это говорит о том, что углубляется диалог Беларуси и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Мы намерены развивать производство микроволновых печей и водонагревателей, а также планируем производство другой бытовой техники. К примеру, холодильников и стиральных машин. Проявляет интерес корпорация к «Великому камню». Китайские бизнесмены задумались над тем, чтобы наладить там производство. А еще хотят разнообразить в Беларуси ассортимент холодильников (27 ноября речь шла в том числе и о возможном сотрудничестве с другим нашими производителями, помимо «Горизонта»). Свое присутствие на европейском рынке корпорация хотела бы расширять с помощью белорусов.