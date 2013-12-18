Как реализовать успешный старап в Беларуси? Интервью с руководителем Центра поддержки предпринимательства

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро» на СТВ побывал Александр Булах, руководитель Центра поддержки предпринимательства.

Чем занимается Центр поддержки предпринимательства?

Александр Булах:

Мы ведем работу в трех направлениях: просвещение, мы рассказываем о том, что такое предпринимательство, обучение и помогаем искать финансирование, привлекать инвестиции, составлять бизнес-план и т.д.

Легко ли в Беларуси начать свой бизнес?

Александр Булах:

Это сделать достаточно легко, другое дело построить успешный бизнес, это уже сложнее. Нужно, в первую очередь, окунуться в эту среду, пообщаться с предпринимателями..

Может ли каждый стать предпринимателем?

Александр Булах:

На самом деле, сложно составить портрет предпринимателя, потому что его как такового нет. Есть, конечно, определенный набор качеств, который должен быть у предпринимателя. Я считаю, что каждый может и должен это попробовать, если ему это интересно. Одна из основных черт - это ответственность. Предприниматель должен уметь брать на себя ответственность за свой бизнес, за будущих сотрудников.

Существует ли в Беларуси стартап-движение, активно ли оно?

Александр Булах:

Само предпринимательство существовало всегда. Стартап - это более молодое движение, ему 5-7 лет. Сейчас оно набирает обороты и становится модным. Люди смотрят на успешные примеры, которые чаще всего бывают успешны.

Какие идеи стартапов успешны сегодня в Беларуси? Например, молодые люди из Минска разработали приложение к Чемпионату мира по хоккею 2014 для иностранцев...

Александр Булах:

Такие проекты есть, безусловно. В год их насчитывается порядка 10. Если брать высокотехнологичные проекты в сфере IT-технологий, можно назвать онлайн-бухгалтерию для предпринимателей, мобильные приложения.

Как обстоят дела с инвесторами?

Александр Булах:

Со свободными деньгами на рынке у нас дела обстоят хуже, чем в других странах. Тем не менее, деньги есть, однако инвесторы, чаще всего, предпочитают вложить их в традиционные формы, например, в недвижимость.

Какие советы вы можете дать начинающим предпринимателям?

Александр Булах:

Советов можно давать огромное количество. Мы ориентируем людей выходить в люди, получать обратную связь со своими будущими клиентами.