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Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ

20 января 2021 18:40
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Интерес многих к инаугурации в США подогревает не только сама церемония вступления в должность Байдена, но и то, какими будут дальше отношения Америки с миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что говорить о чем-то детально сложно. Никто не знает верного ответа. О продвижении «демократической повестки», разделенной стране и будущем Трампа?

Об этом и не только поговорим с гостем студии – аналитиком Белорусского института стратегических исследований Виталием Демировым.

Будет более прагматичная, но сбалансированная политика, направленная на восстановление международных отношений

Виктория Ходосок, СТВ:
Что миру и Беларуси принесет работа новой администрации США?

Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ-1

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Работа новой администрации принесет, скажем так, значительные изменения в области внешней политики, безопасности, экологической политики. Многие говорят о том, что она будет похожа на политику предыдущей администрации (Обамы). Но, как мне кажется, изменения будут существенные, поскольку то, что сделал Трамп за период своего президентства, – эти изменения носят уже определенный системный характер, и откатить, откорректировать, сделать определенную перезагрузку, как мне кажется, будет уже достаточно трудно. Поэтому в определенной степени это будет более прагматичная, но сбалансированная политика, направленная на восстановление международных отношений, ряда соглашений, договоров, где-то стабильности в области безопасности. Многие говорят о том, что США вернутся назад, вступят в сделку по Ирану. Иран, мы видим, что в принципе – уже даже заблаговременно – достаточно активно готовился и наращивал инфраструктуру, мощности нефтедобычи. Будет возврат к Парижским соглашениям климатическим, из которых вышел Трамп. Соответственно, определенная регулирующая политика в этой сфере.

Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ-4

Придется наводить определенный порядок в своем доме

Виктория Ходосок:
Для нас главное – какими будут отношения с нашей страной.

Виталий Демиров:
Мы помним, что Байден еще до конца подсчета голосов, в принципе, высказался о Беларуси – о том, что, скажем, будет продолжать санкционную политику. Мне кажется, эти заявления несколько преувеличены, поскольку международная финансовая стабильность и необходимость присутствия стран в той же Международной платежной системе SWIFT сейчас крайне необходима. С этой точки зрения эскалировать ситуацию достаточно жестко, воздействовать на Беларусь – тем более отключение Беларуси от системы SWIFT – мне кажется, что администрация нового президента этого делать не будет, тем более, она приходит, в общем-то, на волне достаточно серьезных проблем во внутренней политике. Мы видим, протесты, мы видим столкновения интересов, то есть определенный раскол элит. Соответственно, придется наводить определенный порядок в своем доме.

Виктория Ходосок:
Будет продолжаться эта антибелорусская политика либо нет? Либо сложно прогнозировать?

Виталий Демиров:
Мне прямо сложно сказать, будет ли прямо антибелороусская политика, но она будет явно, скажем, недружественна. Тем не менее она не будет жесткой.

Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ-7

Мы реагируем на некое кривое информационные зеркало соцмедиа, СМИ

Виктория Ходосок:
Что будет происходить в США после прихода Байдена и прав ли Трамп, что выборы сфальсифицированы?

Виталий Демиров:
По поводу фальсификации сказать сложно. Это нужно действительно быть наблюдателем, представителем соответствующих комиссий. Мы реагируем на некое кривое информационные зеркало соцмедиа, СМИ. Но вообще, говоря в целом о демократии, я бы сказал, что это в определенном смысле вычислительная процедура. Фактически, это в определенном смысле проблема математики. Так вот, есть такая теорема Эрроу, она как раз таки касается невозможности демократии по ряду формальных причин (имеется в виду прямой и справедливой – прямой, непосредственной и справедливой демократии). Ну, это совершенно не значит, что к ней не нужно стремиться и, в общем-то, пытаться сглаживать эти формальные недочеты. Я к тому это говорю, что в законодательной системе любой страны, безусловно, есть определенные, скажем, – они не совершенны – есть определенные недочеты. Тем не менее, скажем так, нам сложно судить извне.

Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ-10

Демократам выгодна ситуация, когда цепочки не будут замыкаться на отдельных странах

Виктория Ходосок:
Что касается обстановки. Какой она будет после прихода Байдена в самих Штатах?

Виталий Демиров:
Демократам, учитывая то, что они проводят политику глобальной специализации – не только труда, но специализации стран – выгодна ситуация, когда цепочки не будут замыкаться на отдельных странах. Условно говоря, чтобы каждая страна, как в подводной лодке, не могла выскочить из условного глобального мирохозяйственного уклада. То есть какие-то страны должны специализироваться на энергетике, сырье, какие-то там, как Франция, – мода, бренды, Германия – промышленность, Великобритания – финансы. Эта специализация создает в первую очередь спрос на международные товарные потоки, которые, собственно, являются опорой доллара. Здесь очень важно, в каких условиях реализуются эти международные товарные потоки – они реализуются в условиях плавающего валютного курса. По сути, курс в этой системе обретается по отношению к разнице между экспортом и импортом. А эта разница, поскольку очень маленькая, это значит, что малейшее колебание спроса (где-то на внешних рынках, какие-то проблемы внутри) приводит к дестабилизации вообще экономики внутри стран. И Соединенным Штатам это выгодно по какой причине? Потому что доллар – это макро-хедж актив. Условно говоря, когда проблема – некая валютная паника в какой-то стране – люди все свои сбережения несут куда? В доллары.

Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ-13

Корпорации вмешиваются в политику, они обладают данными, в такой объеме, в котором не обладает государство

Виктория Ходосок:
А если в целом, смогут ли Штаты после штурма Капитолия, инаугурации за забором, после репрессий сторонников Трампа продвигать свою демократическую повестку?

Виталий Демиров:
Все страны поняли, что США не являются сейчас таким стандартным идеалом и оплотом в демократии, образцом. Наверное, этот эффект будет. Но это совершенно не значит, что именно поэтому они ослабят свое влияние на внешнюю экономику, безопасность и другие сферы взаимодействия. Более того, они будут пытаться делать это более интенсивно. Как я говорил, им важно продолжать эту международную специализацию, важно продолжать укреплять доллар как международное платежное средство. И, что еще очень интересно, чего не было раньше – им нужно будет в новых условиях в определенной степени бороться и с их хай-тек корпорациями. Мы помним все эти вызовы на ковер в рамках нарушения политики конфиденциальности (там и Facebook, и Google). Пока, конечно, до конца непонятно, найдут ли они общий язык, но у демократов, наверное, больше, скажем так, шансов найти общий язык с корпорациями, нежели у республиканцев. Но с этой точки зрения это даже в определенном смысле плохой сигнал для нас, поскольку эти корпорации стремятся к монополизации хай-тек рынков, инноваций – всего, что касается инновационной экономики, где реализуются товары с высокой добавленной стоимостью. Эта монополизация уже видна в информационной сфере по примерам блокировки – это коснулось и наших известных лиц и медиаперсон, это коснулось и Трампа внутри с его аккаунтом в Twitter. Мы видели, что они достаточно активно вмешиваются в политику, они обладают данными, одним из основных ресурсов в новой экономике – знаниями. Причем в такой объеме, в котором не обладает государство.

# Международная политика # Экономика # Виталий Демиров # Виктория Ходосок # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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