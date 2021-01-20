Как изменятся отношения Беларуси и США после инаугурации Байдена? Поговорили с аналитиком БИСИ

Интерес многих к инаугурации в США подогревает не только сама церемония вступления в должность Байдена, но и то, какими будут дальше отношения Америки с миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что говорить о чем-то детально сложно. Никто не знает верного ответа. О продвижении «демократической повестки», разделенной стране и будущем Трампа? Об этом и не только поговорим с гостем студии – аналитиком Белорусского института стратегических исследований Виталием Демировым. Будет более прагматичная, но сбалансированная политика, направленная на восстановление международных отношений Виктория Ходосок, СТВ:

Что миру и Беларуси принесет работа новой администрации США?

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Работа новой администрации принесет, скажем так, значительные изменения в области внешней политики, безопасности, экологической политики. Многие говорят о том, что она будет похожа на политику предыдущей администрации (Обамы). Но, как мне кажется, изменения будут существенные, поскольку то, что сделал Трамп за период своего президентства, – эти изменения носят уже определенный системный характер, и откатить, откорректировать, сделать определенную перезагрузку, как мне кажется, будет уже достаточно трудно. Поэтому в определенной степени это будет более прагматичная, но сбалансированная политика, направленная на восстановление международных отношений, ряда соглашений, договоров, где-то стабильности в области безопасности. Многие говорят о том, что США вернутся назад, вступят в сделку по Ирану. Иран, мы видим, что в принципе – уже даже заблаговременно – достаточно активно готовился и наращивал инфраструктуру, мощности нефтедобычи. Будет возврат к Парижским соглашениям климатическим, из которых вышел Трамп. Соответственно, определенная регулирующая политика в этой сфере.

Придется наводить определенный порядок в своем доме Виктория Ходосок:

Для нас главное – какими будут отношения с нашей страной. Виталий Демиров:

Мы помним, что Байден еще до конца подсчета голосов, в принципе, высказался о Беларуси – о том, что, скажем, будет продолжать санкционную политику. Мне кажется, эти заявления несколько преувеличены, поскольку международная финансовая стабильность и необходимость присутствия стран в той же Международной платежной системе SWIFT сейчас крайне необходима. С этой точки зрения эскалировать ситуацию достаточно жестко, воздействовать на Беларусь – тем более отключение Беларуси от системы SWIFT – мне кажется, что администрация нового президента этого делать не будет, тем более, она приходит, в общем-то, на волне достаточно серьезных проблем во внутренней политике. Мы видим, протесты, мы видим столкновения интересов, то есть определенный раскол элит. Соответственно, придется наводить определенный порядок в своем доме. Виктория Ходосок:

Будет продолжаться эта антибелорусская политика либо нет? Либо сложно прогнозировать? Виталий Демиров:

Мне прямо сложно сказать, будет ли прямо антибелороусская политика, но она будет явно, скажем, недружественна. Тем не менее она не будет жесткой.

Мы реагируем на некое кривое информационные зеркало соцмедиа, СМИ Виктория Ходосок:

Что будет происходить в США после прихода Байдена и прав ли Трамп, что выборы сфальсифицированы? Виталий Демиров:

По поводу фальсификации сказать сложно. Это нужно действительно быть наблюдателем, представителем соответствующих комиссий. Мы реагируем на некое кривое информационные зеркало соцмедиа, СМИ. Но вообще, говоря в целом о демократии, я бы сказал, что это в определенном смысле вычислительная процедура. Фактически, это в определенном смысле проблема математики. Так вот, есть такая теорема Эрроу, она как раз таки касается невозможности демократии по ряду формальных причин (имеется в виду прямой и справедливой – прямой, непосредственной и справедливой демократии). Ну, это совершенно не значит, что к ней не нужно стремиться и, в общем-то, пытаться сглаживать эти формальные недочеты. Я к тому это говорю, что в законодательной системе любой страны, безусловно, есть определенные, скажем, – они не совершенны – есть определенные недочеты. Тем не менее, скажем так, нам сложно судить извне.

Демократам выгодна ситуация, когда цепочки не будут замыкаться на отдельных странах Виктория Ходосок:

Что касается обстановки. Какой она будет после прихода Байдена в самих Штатах? Виталий Демиров:

Демократам, учитывая то, что они проводят политику глобальной специализации – не только труда, но специализации стран – выгодна ситуация, когда цепочки не будут замыкаться на отдельных странах. Условно говоря, чтобы каждая страна, как в подводной лодке, не могла выскочить из условного глобального мирохозяйственного уклада. То есть какие-то страны должны специализироваться на энергетике, сырье, какие-то там, как Франция, – мода, бренды, Германия – промышленность, Великобритания – финансы. Эта специализация создает в первую очередь спрос на международные товарные потоки, которые, собственно, являются опорой доллара. Здесь очень важно, в каких условиях реализуются эти международные товарные потоки – они реализуются в условиях плавающего валютного курса. По сути, курс в этой системе обретается по отношению к разнице между экспортом и импортом. А эта разница, поскольку очень маленькая, это значит, что малейшее колебание спроса (где-то на внешних рынках, какие-то проблемы внутри) приводит к дестабилизации вообще экономики внутри стран. И Соединенным Штатам это выгодно по какой причине? Потому что доллар – это макро-хедж актив. Условно говоря, когда проблема – некая валютная паника в какой-то стране – люди все свои сбережения несут куда? В доллары.