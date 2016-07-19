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К защите внутреннего рынка должен подключиться малый и средний бизнес

19 июля 2016 14:33
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Новости Беларуси. Доля импортозамещающей продукции в Беларуси достигла почти 30%. Сегодня о защите внутреннего рынка говорили в Совете Министров. К выпуску товаров, которые в стране производятся, но в недостаточном количестве, должен подключиться малый и средний бизнес.

Мобильным компаниям, которые хорошо чувствуют спрос, сделать это зачастую проще, чем крупным производителям. В так называемом «антикризисном Указе», подписанном главой государства в феврале, называются и конкретные суммы, которые должны принести проекты по импортозамещению. Это 600 миллионов долларов США ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
По итогам первого квартала 2016 года годовое задание по выпуску импортозамещающих товаров, производимых в недостаточном количестве, выполнено на 20,6% или 2,7 миллиардов долларов США. Если смотреть за квартал, то это, в общем, удовлетворительный задел на год. В то же время есть министерства, которым необходимо серьёзно прибавить, чтобы выйти на прогнозную траекторию. В первую очередь это Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство архитектуры, концерн «Беллесбумпром».

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения # Андрей Кобяков

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