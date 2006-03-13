Прямой эфир

Изменены правила розничной продажи пива

13 марта 2006 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Документ вступит в силу через 3 месяца. Согласно решению ограничен круг мест, где разрешена продажа пива и слабоалкогольных напитков. Запрет на их реализацию вводится в торговых объектах, расположенных в учебных заведениях, лечебных, детских театрально-зрелищных и воспитательных учреждениях, в зданиях производственных организаций и на объектах строительства. А также в зданиях, где расположены госорганы, в спортивных сооружениях и на их территории, в диетических столовых и детских кафе. В перечне также автозаправочные станции. Постановлением вводится ограничение на продажу слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 марта 2006 09:25

Совместное комплексное оперативно-тактическое учение вооруженных сил стран ОДКБ "Рубеж-2006" пройдет в конце августа на западе Казахстана.

10 марта 2006 14:30

Налоговых деклараций в этом году подано меньше, чем в прошлом .

10 марта 2006 11:30

Концерн "Белэнерго" сегодня проводит тендер на приобретение мазута.