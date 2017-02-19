Изменения в контроле за бизнесом: что ждет предпринимателей Беларуси и упростит ли им это жизнь

Новости Беларуси. Хорошая новость дня белорусского бизнеса. Проверок теперь будет меньше, от порой абсурдных требований откажутся, принципы введения бизнеса упростят. На неделе Президент поручил контролирующим органам сократить количество плановых проверок. По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая должна навести порядок в этой сфере и устранить излишние и надуманные требования к предприятиям. В ее составе известные бизнесмены и экономические эксперты.

Минск деловой глазами бизнес-сообщества.

Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:

Бизнесу мешают 1700, как насчитали эксперты, организаций и органов государственной власти, которые имеют контрольные и надзорные функции.

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Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Все, что за кольцевой дорогой, давайте по максимуму кругу вопросов приравняем к условиям ведения бизнеса как в агроэкотуризме.

Бизнес-прицел. Какие условия ведения бизнеса можно и нужно менять? Минусы, задачи и приоритеты.

Виктор Мороз, директор совместного предприятия, владелец салонов красоты:

Приходит санстанция, проверяет. Все нормально, все в порядке. Потом приходит через несколько месяцев опять. И штрафует моих работников за то, что в коридоре лампочка сгоревшая. А всего их в салоне 100 штук или более.

И ведь таких внеплановых проверок не счесть, – делится владелец салонов красоты. С экскурсией специально для съемочной группы. В бизнесе Виктор Мороз уж точно не первый день. Шутит: в 2018 году юбилей – 30 лет. Говорит, что менять – есть. И начать здесь надо с нормативной базы.

Виктор Мороз, директор совместного предприятия, владелец салонов красоты:

Часто принимают Указы, и со временем они обрастают таким количеством бумаг, всевозможными методическими указаниями, рекомендациями.

Чтобы открыть франчайзинговый салон красоты с нуля, потребуется около года. Очевидно, процедуру открытия и ведения бизнеса в Беларуси надо упрощать. Только административных процедур примерно 900.

А еще около 450 проверок ежедневно. Нужных, мелких, но иногда и бестолковых.

Это, без преувеличения, нашумевшие кадры. Апрель 2014 года. Тогда при посещении Слуцкого комбината были выявлены факты грубого нарушения условий хранения мясной продукции. Все дошло до возбуждения уголовных дел. Такой случай наглядно подтверждает: количество проверок не означает качество работы.

На неделе договорились: условия ведения бизнеса будут упрощать. Над этим вопросом экспертная группа работала далеко не один день. Представители правительства, Администрации, руководители ведомств, а еще директора предприятий – опытные хозяйственники и управленцы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам хватит увлекаться тотальным контролем, давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент – на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб – не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом. И сами занимайтесь своим делом. Перед открытием предприятия (или действующее предприятие): определили, если надо – проверили, установили, уточнили, рассказали. На основании уже новых нормативов, которые будут введены. И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками. Дальше, по закону, ответственность на руководителя.

И, кстати, упреки со стороны представителей бизнеса сегодня звучат все чаще. В таких условиях говорить о стимулировании молодых и начинающих не приходится.

Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:

Вместо сокращения количества видов лицензируемых, на которые необходима лицензия, было введено в два раза больше видов деятельности, на которые нужна сертификация, и в восемь раз больше видов деятельности, которые подлежат обязательному включению в реестры.

А вот у владельцев кафе вопросы свои. Сергей Миргородский – один из крупнейших рестораторов Витебска. Дело всей жизни подсказала сама жизнь. В свое время даже в студотряды ездил с маминым комбайном и мешком специй. Готовил на всех ребят.

Сегодня Сергей сталкивается с профессиональными проблемами всех рестораторов. Казалось бы, с помещением проблем никаких. Здание строилось полвека назад. Тут и потолки в два раза выше существующих норм, и места на кухне хватает. Тем не менее возникают свои «но».

Сергей Миргородский, владелец ресторана:

Что бы хотелось пожелать? В первую очередь, чтобы внеплановые проверки, такое слово вообще, исключили. Или делайте больше плановых, если вам кажется недостаточным, или проводите внеплановую проверку, когда есть исключительные обстоятельства.

Но это лишь один пример. Только чтобы открыть кафе, пройти нужно около 12 административных процедур. Одного желания явно не хватит.

Александр Лукашенко:

В отношении некоторых норм вообще не ясна логика. Взять, к примеру, требования к высоте помещений объектов питания. От пола до потолка она должна быть не менее 3 метров.

Еще один яркий пример. Оказывается, яйца, мясо, молоко нельзя хранить в одном холодильнике. Не надо ничего усложнять. Может быть, кто-то не знает, но чтобы приготовить простые драники, кто-то мне из чиновников рассказывал, наше национальное белорусское блюдо, ресторанам нужно иметь как минимум несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства.

Первые шаги уже сделаны. В 2016 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с МЧС и Минздравом провели обширную работу по упрощению условий ведения бизнеса. Даже разработали «правила дорожного движения» по открытию ресторана. И это только начало.

Александр Мороз, управляющий сетью пиццерий и ресторанов народной кухни:

В санитарных нормах и правилах ранее было требование по выделению различных цехов для производства определенных видов полуфабрикатов. На сегодня это требование упрощено и в ресторанах можно выделять отдельные производственные зоны.

Кстати, с проблемами сталкивается не только мелкий бизнес. Руководители крупных предприятий вторят: указательную политику надзорных органов надо убрать. Уж слишком много абсурдных вещей. Сказывается как минимум на себестоимости.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:

Заведующая столовой, допустим, должна в день 24 журнала заполнить. Ненормально, что раз в месяцу или неделю приходит санстанция, проверяет слив воды в кране. Ни одно предприятие не занимается чистотой этой воды. Это водоканал дает.

Тем временем нужно не забывать и то, что многое зависит и от самих бизнесменов. Справится тот, кто хочет. Нужен здесь и талант грамотно вести свое дело.

Александр Лукашенко:

Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Цель ее, что я абсолютно поддерживаю и признаю и на что хотел бы всегда делать упор, – эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если он хочет и может работать, заработать себе, своей семье, родным, близким, и это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради бога. Риторический вопрос: а многие ли из тех, кто туда кинулся для самореализации, для того, чтобы раскатывать на «Мерседесах», иметь кучу денег и решать судьбы людей, многие ли способны это делать? Все-таки заниматься бизнесом – это сложная наука управления, и не только управления.

Работа экспертной группы продолжится. Конкретные предложения от нее ждут до конца первого квартала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.