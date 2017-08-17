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Иван Вежновец: «С 1 сентября за коммунальные услуги потребители заплатят на 8% больше, с декабря – на 10%»

17 августа 2017 13:33
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Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси будут индексированы в сентябре и в декабре. 17 августа такую информацию озвучили в Совете Республики. Здесь обсуждали вопросы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов предлагается также стимулировать к установке индивидуальных счетчиков тепла. Эксперты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что необходимо принять дополнительные меры по вовлечению граждан в тепловую модернизацию и к экономному расходованию теплоэнергии. Прорабатывается соответствующий законопроект. Документом предусматривается как система государственной поддержки, так и вовлечение средств граждан, потому что 94% жилфонда находится в частной собственности.

Иван Вежновец: «С 1 сентября за коммунальные услуги потребители заплатят на 8% больше, с декабря – на 10%»-1

Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но, еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлена ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательство и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, мы оцениваем, что рост индексации составит порядка 10%. Соответствующим образом повысятся и тарифы для населения.

Напомним, что с января следующего года в Беларуси планируется выйти на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, за исключением тепловой энергии. Это самая значительная статья расходов для потребителей.

# Экономика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Иван Вежновец

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