Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран

Новости Беларуси. География экспорта продукции предприятий Минской области в 2016 году расширилась. Во время обсуждения в Миноблисполкоме итогов социально-экономического развития региона за 2016 год озвучили: 8 новых стран отдают предпочтение товарам под знаком BY.

На так называемые «перспективные рынки» поставлено изделий более чем на 600 миллионов долларов.

Находить новых партнеров производители продолжат и в 2017 году. К тому же на Минщине продолжат реализацию масштабных проектов. Планируется в первом полугодии завершить строительство автомобильного завода под Борисовом, в белорусско-китайском индустриальном парке появятся новые резиденты. Которые, к слову, уже обустраиваются в «Великом камне».

Еще один значимый проект – строительство горно-обогатительного комбината на Любанской районе.

Между тем, в области ждут и развитие частного бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Юхневич, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Сегодня более 40% всех налоговых поступлений в местные бюджеты направляют именно представители малого и среднего бизнеса. А доля валового регионального продукта по итогам 2016 года, думаю, превысит 1/3 от всей производимой в области продукции. Это положительные результаты отрасли.

Бизнес развивается, сегодня многое делается. Думаю, те решения, которые приняты главой государства в январе 2017 года, тот резонанс, который мы сегодня видим и среди органов республиканского уровня, дадут свой положительный результат. И отрасль в 2017 году будет развиваться дальше.