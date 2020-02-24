Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020
Новости Беларуси. Конкуренция, бизнес-инициатива на селе и экспортный потенциал. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 февраля стартовала V Белорусская неделя предпринимательства.
Событие объединит полторы тысячи мероприятий. Своим видением развития бизнеса поделятся деловые круги из Китая и Евросоюза. Обсуждать перспективы вместе с бизнес-сообществом будут и представители госорганов.
Центральным событием Недели станет Международный деловой форум. В его повестке – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, перспективы цифровых платежей и повышение рентабельности удаленного бизнеса.
В планах правительства повысить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до половины к 2030 году. Для достижения такой планки ставку делают на активное развитие бизнес-инициативы в регионах и на селе.
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Акцент организаторы форума в 2020 году сделали на развитие предпринимательского потенциала молодежи. Бизнес-менторы в течение недели поделятся опытом со студентами вузов профильных специальностей по всей стране. Такая встреча 24 февраля прошла для первокурсников Института предпринимательской инициативы.
Помимо мотивации, для реализации своих бизнес-идей молодые люди получили информацию из первых уст о том, как начать свое дело и успешно продвигаться на рынке. Молодежь также пригласят в офисы IT-компаний, логистических центров, бизнес-инкубаторов и технопарков.
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Программа Недели охватит все регионы. Во время форума также представят индекс делового оптимизма. Исследование станет своеобразным срезом состояния бизнес-климата в стране.