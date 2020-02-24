Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

Новости Беларуси. Конкуренция, бизнес-инициатива на селе и экспортный потенциал. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 февраля стартовала V Белорусская неделя предпринимательства. Событие объединит полторы тысячи мероприятий. Своим видением развития бизнеса поделятся деловые круги из Китая и Евросоюза. Обсуждать перспективы вместе с бизнес-сообществом будут и представители госорганов.

Центральным событием Недели станет Международный деловой форум. В его повестке – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, перспективы цифровых платежей и повышение рентабельности удаленного бизнеса.

В планах правительства повысить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до половины к 2030 году. Для достижения такой планки ставку делают на активное развитие бизнес-инициативы в регионах и на селе. Владимир Карягин: сегодня мы приковываем внимание к потенциалу, который есть в регионах, самых маленьких населенных пунктах Акцент организаторы форума в 2020 году сделали на развитие предпринимательского потенциала молодежи. Бизнес-менторы в течение недели поделятся опытом со студентами вузов профильных специальностей по всей стране. Такая встреча 24 февраля прошла для первокурсников Института предпринимательской инициативы.