«Идеальное сочетание цены и качества». Беларусь поставляет косметику в 30 стран, теперь и в Египет

Новости Беларуси. Новый вектор сотрудничества в сфере красоты. Беларусь будет поставлять косметику в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об уходовой и декоративной продукции. Стоит сказать, что наша косметика прочно заняла нишу на мировом рынке. Средства для красоты с пометкой made in Belarus известны более чем в 30 странах. Не голословно: вот видео прямиком из Азербайджана.

У нас это продается в супермаркете. Настолько мне понравилась, что я еще купила для своих подруг, для своих близких. Мне кажется, белорусская косметика – это просто идеальное сочетание цены и качества.

И продолжая тему рынков сбыта, мы продаем косметическую продукцию в Германию, Польшу, Италию, Великобританию, Канаду, Пакистан, Бахрейн и не только.