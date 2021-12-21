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«Идеальное сочетание цены и качества». Беларусь поставляет косметику в 30 стран, теперь и в Египет

21 декабря 2021 17:06
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Новости Беларуси. Новый вектор сотрудничества в сфере красоты. Беларусь будет поставлять косметику в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Идеальное сочетание цены и качества». Беларусь поставляет косметику в 30 стран, теперь и в Египет -1

Речь об уходовой и декоративной продукции. Стоит сказать, что наша косметика прочно заняла нишу на мировом рынке. Средства для красоты с пометкой made in Belarus известны более чем в 30 странах. Не голословно: вот видео прямиком из Азербайджана.  

«Идеальное сочетание цены и качества». Беларусь поставляет косметику в 30 стран, теперь и в Египет -4

У нас это продается в супермаркете. Настолько мне понравилась, что я еще купила для своих подруг, для своих близких. Мне кажется, белорусская косметика – это просто идеальное сочетание цены и качества.  

И продолжая тему рынков сбыта, мы продаем косметическую продукцию в Германию, Польшу, Италию, Великобританию, Канаду, Пакистан, Бахрейн и не только.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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