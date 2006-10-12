Государство поможет молодым семьям решить квартирный вопрос

В Беларуси намерены усилить поддержку молодым семьям в решении жилищной проблемы. Вопрос будет проработан в течение двух ближайших лет. Семье с одним ребенком планируется выделять финансовую помощь в размере 20 бюджетов прожиточного минимума, при рождении второго ребенка - вдвое больше, а при наличии троих детей - в размере 50 бюджетов прожиточного минимума. В ближайшей перспективе планируется также увеличить размер финансовой поддержки в погашении задолженности по льготным кредитам на строительство или приобретение жилья - с 30 до 70%.