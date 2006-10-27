Государственная программа инновационного развития требует доработки

26 октября Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Сидорского. Главе государства был представлен разработанный в соответствии с его поручением проект Госпрограммы инновационного развития страны, рассчитанной до 2010 года. Она предусматривает создание новых и модернизацию действующих производств на основе высоких технологий. Госпрограммой будут охвачены около 900 важнейших предприятий реального сектора белорусской экономики. В результате к 2010 году планируется почти вдвое увеличить выпуск новой промышленной продукции. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо конкретно определить те предприятия, где за 5 лет будут внедрены новые технологии.

Президент Беларуси поручил правительству доработать проект и в ближайшее время предоставить этот документ на его рассмотрение.