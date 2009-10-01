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General Motors ликвидирует бренд Saturn вместе с дилерской сетью

01 октября 2009 12:39
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Соответствующее решение принято руководством компании после того, как не удалось достигнуть договоренности о заключении сделки по этому вопросу с автодилером Penske Automotive Group Inc, который собирался купить марку.

По словам представителей GM, компания Penske Automotive изменила свои планы по причине неспособности наладить выпуск новых моделей под маркой Saturn.

В июне 2009 года руководство компании Penske Automotive, имеющей отделения в США и Великобритании, заявило о намерении приобрести бренд Saturn и продолжить работу над ним. Планировалось, что в случае заключения сделки, до 2011 года автомобили для этой марки на контрактной основе будет выпускать GM, а затем автодилер найдет другого поставщика моделей. Однако выбранный для этих целей автопроизводитель отказался поставлять машины компании Penske Automotive, вследствие чего руководство дилера решило не рисковать, покупая бренд.

В случае успешной реализации сделки с Penske Group, сумма которой составляла $100-200 млн., автоконцерн GM смог бы сохранить около 350 компаний, являющихся дилерами Saturn, сохранив таким образом 13 тыс. рабочих мест, информирует БЕЛТА.

# Экономика

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