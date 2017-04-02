Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Экономический и имиджевый шаг в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана

Новости Беларуси. На неделе Беларусь успешно сдала экзамен стоимостью миллиард долларов. Речь о самом крупном в нашей суверенной истории зарубежном проекте – строительстве калийной фабрики «под ключ». Гарлыкский горно-обогатительного комбинат – целый производственный город. В Туркменистане его называют «чудом в пустыне». Попробуйте построить что-то подобное в Каракумах, где не просто жара, а еще и пыльные бури.

Открытие, в котором принял участие Александр Лукашенко, стало настоящим шоу. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил на него всех иностранных послов. Для Беларуси этот проект – реклама имеющихся технологий. А еще дивиденды в виде авторитета и доверия. Без них никуда ни в политике, ни в бизнесе. Есть уже новые предложения – строить за рубежом.

Момент для Беларуси и Туркменистан, без преувеличения, исторический. Нажатием символической кнопки президенты двух стран не просто запустили в работу гигантский горно-обогатительный комбинат. В эти минуты в Центральной Азии появилась новая отрасль промышленности – горнодобывающая.

Белорусскую делегацию в день открытия промышленного гиганта встречали как национальных героев. В знак особого уважения огромную территорию пустыни застели коврами. На празднике – почти три тысячи человек. Без наших специалистов амбициозный проект не состоялся бы.

Мы находимся в самом центре легендарной пустыни, поэтому сегодняшний день особый для строителей горно-обогатительного комбината. Дело в том, что работать приходилось в крайне суровых условиях. Летом температура здесь достигает 60 градусов по Цельсию. Поэтому рабочий день начинали здесь около 17 часов вечера и он плавно перетекал в рабочую ночь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусы работают на стройке вахтовым методом. Говорят, условия сложные, но зарплата хорошая. Причем последние три месяца до старта комбината трудились без отпусков и выходных.

Антон Монько, рабочий Гарлыкского горно-обогатительного комбината:

Подъезд сюда был очень тяжелый, через пустыню, на перекладных. Чтобы добраться из Минска до стройплощадки, нужно было более полутора суток. В целом завод запущен, условия отличные.

Гарлыкское месторождение калийной соли известно еще с 60-х годов. Но тогда разрабатывать его так и не решились. Уж слишком экстремальные здесь климатические и геологические условия. Уже после распада СССР туркменские специалисты пытались самостоятельно пробурить скважины. Но работу не потянули. Пришлось привлекать зарубежных специалистов – белорусских.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь шло сражение за то, чтобы проникнуть в глубь земли на полкилометра и достать эту качественную руду. Думаю, Гурбан эке, мы сегодня уже с тобой можем и на шельфе шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при минус 30. Поэтому, пользуясь случаем, что здесь присутствуют послы иностранных государств, если вам надо куда-то поглубже влезть, в шахту или прочее, вы приглашайте нас с Гурбан эке. Мы обязательно это сделаем, спроектируем, позовем наши строителей, которые здесь работали, и сделаем это для вас.

С точки зрения геологии здесь настоящий Клондайк полезных ископаемых. Многие из них лежат буквально на поверхности: гипс, мел, известняк, сера, ценные сорта глины. Но вот с калийными солями ситуация противоположная. Запасы практически неисчерпаемые, но добраться до них непросто. Когда-то на этом месте было море. После того, как вода испарилась, осталась огромная толща соли на глубине 200 и более метров.

Сегодня здесь современное производство. Еще несколько лет назад не было ничего кроме песков и змей. Гарлыкское месторождение оказалось на редкость богатое на полезные ископаемые, вот только добраться до них оказалось очень непросто. Когда стали прокладывать шахтовые стволы, оказалось, что вода в них прибывает гораздо больше, чем планировалось. Горную породу пришлось замораживать, а потом уже вгрызаться в ледяной слой в поисках плодородного горизонта.

Наши специалисты возводили объект «под ключ». От проекта до запуска. Такая грандиозная работа обошлась Туркменистану в сумму порядка миллиарда долларов. Плюс в бюджет далеко не все бонусы, которые получит наша страна от проекта. Казалось бы, своими руками мы создали конкурента по экспорту калийных удобрений. Но на поверку это как раз то, что называется длинные инвестиции и «многовекторная» сделка.

Вячеслав Коршун, генеральный директор «Белгорхимпром»:

У нас по контракту есть задачи помочь нашим туркменским коллегам выйти на запланированные мощности, поэтому работы еще предстоит много. Такой проект, наверное, является штучным товаром. И это достаточно серьезная реклама нашим специалистам, нашей науке, технологиям.

Белорусские специалисты будут сопровождать работу предприятия вплоть до 2020 года. И это тоже оплачиваемая услуга. В эксплуатацию комбинат принимают туркменские специалисты. Но все они обучаются в Беларуси. А это почти 8,5 тысяч человек. И меньше не станет.

В дни визита Александра Лукашенко в Туркменистан было подписано шесть соглашений в сфере образования.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Мы, кстати, обсуждали вопрос в том числе и возможность подготовки кадров по рабочим профессиям. Это не только вопрос подготовки туркменских студентов. Это и взаимодействие вузов в научно-техническом плане, взаимодействие в плане развития системы повышения квалификации, переподготовки.

Командировки в пустыню наших работников продлятся еще ни один год. Оборудование комбината сложное в обслуживание. Чтобы работать на нем, порядка сотни местных сотрудников уже прошли обучение непосредственно в Солигорске. Они стали на ключевые должности промышленного гиганта.

Александр Лукашенко:

Хоть вы и наши конкуренты фактически, но туркменский народ, имея такие полезные ископаемые, заслужил того, чтобы мы смотрели друг на друга не как конкуренты, а, как в советские времена говорили, соревнующиеся в социалистическом соревновании народы и государства. И мы поступили по-братски. И, должен сказать, на этой стройке одна треть была белорусы. А две три – туркмены. То есть это вы строили вместе с нами этот прекрасный комплекс. И, знаете, это большое счастье, что мы сложнейшую эту стройку, преодолев все невзгоды, создали.

Площадь комбината – 100 гектаров. Это месторождение калийных солей одно из самых богатых в мире. Годовой оборот сырья составит 7 миллионов тонн, а готовых калийных удобрений – почти полтора миллиона тонн.

Для сравнения, «Беларуськалий» мощнее Гарлыка в пять раз.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

В данный момент обсуждается такой же объект на территории Туркменистана. И этот пример заинтересовал в том числе партнеров потенциальных Беларуси в других странах мира. Тоже есть уже определенный интерес пригласить Беларусь туда. То есть фактически для нас очень важно – это оказание услуг, строительных услуг в достаточно специализированной сфере за пределами Республики Беларусь.

Кроме строительных услуг на стройплощадку «ехало» огромное количество нашего оборудования. Техника МАЗа и «Амкодора», электромеханика, специальный комбайны. Это позволило поднять взаимный товарооборот между странами до 300 миллионов долларов в год.

Деньги в Туркменистана есть. И немалые. Здесь готовы вкладывать в перерабатывающую отрасль. Ввод в строй Гарлыка для средней Азии – скачок в эпоху индустриализации. Пустыня вокруг оживает. Здесь уже создано порядка полутора тысяч рабочих мест. Вокруг построен целый городок. Оседают люди, обрабатывают земли. В помощь – наш трактор «Беларус». Уже сегодня в Туркменистане работает порядка 14 тысяч наших сельскохозяйственных машин.

Джаханбай Ягшимурадов, глава представительства Минского тракторного завода в Туркменистане:

Все поставляемые тракторы исключительно с кондиционерами. Максимум деталей без пластмассы, из металла. Поскольку в летнее время очень нагревается.

Возвести с нуля под ключ горно-обогатительный комбинат – серьезная заявка высокой конкурентоспособности по оказанию такого рода услуг в любой точке планеты. Только на территории Туркменистана есть 13 месторождений с проявлениями калийных солей.

Буквально в нескольких километрах от Гарлыкского комбината планируется возвести еще один завод. Новый альянс белорусских и туркменских калийщиков не за горами.