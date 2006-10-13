Французские виноделы бьют тревогу

Спрос на их продукцию упал почти в два раза. Вино не сильно востребовано в родной стране.

За границей потребители предпочитают не французские, а южноамериканские или австралийские вина. Напитки, произведенные в этих странах, считается более качественными и дешевыми.

В сложившейся ситуации почти 30% производителем придется покинуть винодельческий бизнес. Заниматься им нынче крайне рискованно. <Жить только за счет производства вина стало очень опасным бизнесом. В любой момент может выпасть град, наступить холода. Все это сказывается на урожае. Это слишком опасно!>, - говорит производитель вина Джеральд Фолч.

Чтобы сократить излишки вина в стране, правительство Франции предложило всем желающим вырубать виноградники. Взамен им будет выплачена неплохая компенсация - от 5 до 11 тысяч долларов за гектар. Стабилизировать ситуацию планируется и за счет новых технологий - производства винных продуктов с наименьшим содержанием алкоголя.

Представитель правительства Франции Жан-Луис Эскудэр отмечает: <Производство вина для Беларуси - это уже традиция. Мы не раз доказали, что можем это делать. У нас тесные контакты с рядом стран.

Но мы можем увеличить диапазоны производства. Мы можем сделать лучшее вино, вино с меньшим количеством алкоголя. К тому же мы планируем использовать виноград и для других целей - производить ранее непривычные напитки>.

Для урегулирования ситуации на винном рынке французское правительство вкладывает миллионы долларов в новое оборудование для этой отрасли. Винные новинки, по словам чиновников, составят неплохую конкуренцию мировым производителям вина.