Электронная система декларирования: почему эта форма отчетности пользуется наибольшей популярностью в регионах?

Новости Беларуси. Один из важных шагов к упрощению системы налогообложения – переход на электронную систему декларирования. Как выяснилось, именно в регионах эта форма отчетности пользуется наибольшей популярностью. Она ведь экономит как минимум бензин и время.

Спать спокойнее Константин стал несколько лет назад. Его предприятие по производству тротуарной плитки зарегистрировано в крохотной Ветке, недалеко от Гомеля. Тут и арендные ставки меньше, и налоги платить проще.

Константин Сычев, учредитель частной компании:

Для нашего предприятия налогообложение идет по упрощенной системе в 5%. Поскольку это сельская местность, 5% дается, мы раз в квартал платим этот налог. Можно достаточно заработать и заплатить самый минимум.

Льготные условия налогообложения в сельской местности сказались на количестве предпринимателей на периферии. Прирост с 2012 года составил около 38%. Большинство из них работают именно по «упрощенке». А вот общее число налогов сократилось в несколько раз. Одновременно снизилась и налоговая нагрузка на экономику: по сравнению с 2008 годом на 12 пунктов.

Элла Силицкая, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Отменены практически все оборотные налоги, отменены все местные налоги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отменен, если вы помните, чрезвычайный налог, который все уплачивали, налог на топливо. То есть на сегодняшний день, по сути, в структуре налогов осталось пять основных налогов, которые уплачивают наши плательщики.

Перемены претерпела и система налогообложения физических лиц. Пять лет назад отказались от прогрессивной шкалы подоходного сбора. В 2015 году ставку зафиксировали на уровне 13%. 1% из которых, согласно планам Правительства, отчисляется в счет «семейного капитала».

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень важно отметить, что сегодня не меняются ставки налогов на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, потому что сегодня эти налоги доминирующие. Удельный вес в доходах нашего республиканского бюджета. И понятно сегодня, что любое увеличение, 1-2%, они чувствительны для субъектов хозяйствования. И правильно сегодня, что мы можем развиваться в другом плане. Если будет работать экономика наших предприятий, малого и среднего бизнеса, конечно, будет вестись поступление в бюджет. Но за счет увеличения ставки мы этого не добьемся.

Самый главный показатель системы налогообложения для плательщиков – это максимальная простота и стабильность. А вот для бюджета не менее важно соблюдение законодательства, точнее, уплата налогов. В 2016 году планируется ужесточить ответственность для неплательщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.