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Экспорт Беларуси в ЕС и США растёт. Какая страна больше всего стала покупать наши товары?

23 ноября 2021 15:54
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Новости Беларуси. Объемы внешней торговли Беларуси с США и странами ЕС растут рекордными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре мы наторговали на 3,6 миллиарда долларов, если сопоставить с сентябрем 2020 года, то это на 900 миллионов больше.  

Экспорт Беларуси в ЕС и США растёт. Какая страна больше всего стала покупать наши товары?-1

Если же говорить о странах СНГ, то экспорт Беларуси в сентябре увеличился на 524 миллиона долларов, а 382 миллиона – это рост поставок в остальные страны. К примеру, импорт товаров made in Belarus Германия нарастила более чем в два раза, на втором месте по росту Италия, на третьем – Латвия.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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