ЕЭК предлагает передать на надцациональный уровень контрольные и фитосанитарные функции

Новости Беларуси. Передать на надцациональный уровень контрольные и фитосанитарные функции предлагает Евразийская экономическая комиссия. Таким образом, смогут исчезнуть претензии «Россельхознадзора» к продуктам из Беларуси. По мнению представителей ЕЭК, так называемые претензии российской стороны к сертификатам, сопроводительным документам, несоответствию массовой доли белка неправомерны и в большей части надуманы. «Россельхознадзор» своими действиями нарушает не только двухсторонние соглашения между Беларусью и Россией, но и договор о создании Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаевский, директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии:

Действие «Россельхознадзора» по вынесение запретных мер по поставкам продукции наших предприятий, по нашему мнению, не совсем соответствует актам Евразийского экономического союза. В частности, положением о едином ветеринарном контроле на таможенной границе и территории союза предусмотрены требования только к тем продуктам, товарам, которые включены в перечень подлежащих ветеринарному контролю и надзору товарам. Так вот, в части готовой продукции со стороны ветеринарной службы предусмотрен контроль только в части эпизодического благополучия.

Последняя критика прозвучала со стороны главы «Россельхознадзора» Сергея Дакверта, который обвинил Беларусь в использовании в своем производстве сухого молока и реэкпорте под видом белорусских продуктов импортных. В Евразийской экономической комиссии встали на защиту нашей страны. Ведь такую позицию российского чиновника можно понять и как лоббирование чьих-то интересов на продовольственном рынке союзной нам страны. Тем более, что некоторые обвинения не просто выходят за грани логики, но и открыто нарушают договоры на высшем уровне.

Станислав Бубен, директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

Если товар поступил на территорию Республики Беларусь, подвергся переработке, а это имеется в виду прежде всего термическая обработка, засолка, очистка, и маркируется изготовителем Республики Беларусь, то такой товар является белорусским. И он вправе, может свободно обращаться на территории Евразийского экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия готова предоставить свою площадку для переговоров контрольных ведомств Беларуси и России. Некоторые эксперты и отечественные и российские называют позицию контролеров из Москвы лоббированием недобросовестного бизнеса.

Сложно конкурировать с продуктами сделанными по ГОСТу, привычными и вкусными. Именно поэтому проще белорусскую молочку и колбасы запретить. Ведь покупатели по всей – России от Калининграда до Владивостока – не верят в опасность сметаны из Могилева или Минска и выстраиваються в очереди за нашими товарами. Красно-зеленые вывески и название «Беларусь» – лучший маркетинговый ход по всей большой России.

Покупатели:

По вкусу сыр мягкий, свежий, ароматный. Хочется его употреблять.

Белорусские продукты очень вкусные, нам нравятся, на рынке пользуются популярностью. Я сам покупаю сыры. Нормальный натуральный продукт без всякой химии.

И из рубрики «Говорят звезды». Накануне в Минске награждали лучшие бренды на премии «Выбор года». Гостем церемонии был известный и народный Михаил Боярский. Это интервью не планировалась к эфиру, однако в данной ситуации лучше про наши продукты не скажешь.

Михаил Боярский, певец, актер, народный артист РСФСР:

Продукты белорусские очень часто используются дома. И молочная продукция, и колбасные изделия, и прочее.