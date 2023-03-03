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ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 млрд российских рублей на поддержку бизнеса

03 марта 2023 15:10
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В ЕАЭС разрабатывают механизм совместного финансирования крупных кооперационных промышленных проектов. Около 1,3 миллиарда российских рублей со стороны Союза будет ежегодно направляться на поддержку бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 млрд российских рублей на поддержку бизнеса-1

Сегодня страны «пятерки» делают еще один шаг на пути реализации совместных проектов по созданию инновационных производств – рассматривают вопрос о наделении органов Союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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