ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 млрд российских рублей на поддержку бизнеса

В ЕАЭС разрабатывают механизм совместного финансирования крупных кооперационных промышленных проектов. Около 1,3 миллиарда российских рублей со стороны Союза будет ежегодно направляться на поддержку бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня страны «пятерки» делают еще один шаг на пути реализации совместных проектов по созданию инновационных производств – рассматривают вопрос о наделении органов Союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС.

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