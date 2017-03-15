ЕБРР намерен усилить финансовое присутствие в Беларуси

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития намерен усилить финансовое присутствие в Беларуси. Один из крупнейших инвесторов в регионе в последние годы заметно активизировал сотрудничество с нашей страной. Сумма ежегодных вложений составляет около 200 миллионов евро.

Так, банк финансирует масштабные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о реконструкции очистных сооружений и переработке бытовых отходов. Впрочем, один из самых знаковых примеров взаимодействия – организация производства электропоездов «Штадлер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров, особых подходов, других факторов, которые сдерживают наше сотрудничество и взаимопонимание. Такую платформу мы сейчас имеем. 20 лет мы сотрудничаем Европейским банком. За это время в белорусскую экономику привлечено, инвестировано около двух миллиардов евро. Это немалые денежные средства, тем более что инвестиции осуществлены в самые перспективные и ныне успешные проекты, типа электропоезда в Фаниполе «Штадлер» или Кronospan деревообработка. Я полагаю, что в рамках нынешней стратегии мы сможем более широко взаимодействовать в сфере государственного сектора, который, я уверен даст хорошие результаты, откроет новые перспективы. Развитие всех форм собственности – и государственного, и частного сектора – это наш приоритет Беларуси. Я благодарен за то, что вы это понимаете и у вас нет никаких предубеждений против этого.

Европейский банк реконструкции и развития – международная финансовая организация с более чем четверть вековой историей. Штаб-квартира структуры расположена в Лондоне, а ее акционеры – 65 стран мира. Организация создавалась для поддержки экономики в государствах Центральной и Восточной Европы.

Филипп Беннетт, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:

Мы продолжим нашу деятельность, которую мы успешно осуществляли в Беларуси в последние годы. В первую очередь, конечно, – поддержку частного сектора. Мы также намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в транспортном секторе, в системе ЖКХ. Мы собираемся принять более существенное участие в строительстве дороги М10. Нам были предложены новые проекты вне банковской сферы, и мы рассмотрим их в самое ближайшее время.

В прошлом году банк принял принципиально новую стратегию работы с нашей страной. В документе сняты все ограничения, которые раньше касались сотрудничества с госсектором.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь