ЕАБР улучшил прогноз роста белорусской экономики на фоне увеличения зарплат в стране

Аналитики Евразийского банка развития отмечают рост как реальной, так и номинальной зарплаты. Высокие темпы, а за август это были 15 % год к году, эксперты связывают в том числе с замедлением инфляции. Зарабатывать стали больше во всех отраслях экономики. Коснулось повышение и бюджетников, так как с 1 сентября базовая ставка, на основе которой производится начисление оплаты труда работников бюджетных организаций, повысилась на 11,4 %. В банке считают, что формирующийся тренд роста доходов населения будет поддерживать общее благосостояние граждан и потребление. По прогнозам социально-экономического развития на 2024 год среднемесячная зарплата должна составить 2 087 рублей.

Больше новостей экономики за 2 октября читайте здесь.