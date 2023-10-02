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ЕАБР улучшил прогноз роста белорусской экономики на фоне увеличения зарплат в стране

02 октября 2023 16:51
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития улучшил прогноз роста белорусской экономики на фоне увеличения зарплат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР улучшил прогноз роста белорусской экономики на фоне увеличения зарплат в стране-1

Аналитики Евразийского банка развития отмечают рост как реальной, так и номинальной зарплаты. Высокие темпы, а за август это были 15 % год к году, эксперты связывают в том числе с замедлением инфляции. Зарабатывать стали больше во всех отраслях экономики. Коснулось повышение и бюджетников, так как с 1 сентября базовая ставка, на основе которой производится начисление оплаты труда работников бюджетных организаций, повысилась на 11,4 %. В банке считают, что формирующийся тренд роста доходов населения будет поддерживать общее благосостояние граждан и потребление. По прогнозам социально-экономического развития на 2024 год среднемесячная зарплата должна составить 2 087 рублей.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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