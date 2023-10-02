Новости экономики за 02.10.2023

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Как внедрение механизма биржевых адресных сделок поможет отечественным экспортерам молокопродуктов выгодно реализовывать свою продукцию за рубеж? Почему мировые ретейлеры предрекают дефицит оливкового масла? Какие факторы стимулируют рост экономических показателей стран ЕАЭС и почему эксперты Евразийского банка развития улучшили свои прогнозы роста экономики Беларуси?

Механизм заключения биржевых адресных сделок при реализации молочной продукции на экспорт планируют внедрить на Белорусской универсальной товарной бирже. Это позволит отечественным молокозаводам заключать экспортные контракты напрямую с иностранными покупателями и пользоваться всем набором биржевых инструментов. При этом цена продажи товара не может быть ниже актуальной биржевой котировки. К тому же за счет использования биржевой котировки в качестве ценового ориентира обеспечивается прозрачность ценообразования при экспортных продажах.

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