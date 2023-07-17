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ЕАБР ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси до 2-2,5%

17 июля 2023 16:53
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Новости Беларуси. В Евразийском банке развития в очередной раз дали позитивный прогноз по инфляции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Годовая инфляция в Беларуси замедлилась. Рост цен в июне снизился до 2,9 %, тогда как в мае это были 3,7 %. По данным аналитиков банка, низкий темп роста потребительских цен в Беларуси сохранится в ближайшие месяцы. Показатели не превысят 2-2,5 %. Эксперты финансовой организации объясняют такую динамику сохранением административного контроля за ценами.

ЕАБР ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси до 2-2,5%-1

Внедрение новой системы ценообразования позволило в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию на рынке и снизить инфляцию до целевых параметров. Экономические санкции против нашей страны не достигли желаемого эффекта. Мы быстро переориентировали свои рынки и укрепили позиции. Тенденцию к росту имеют зарплаты, как и реальные располагаемые доходы. По данным Белстата, в мае средний заработок белорусов вырос на 3,6 %.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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