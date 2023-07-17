ЕАБР ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси до 2-2,5%

Новости Беларуси. В Евразийском банке развития в очередной раз дали позитивный прогноз по инфляции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Годовая инфляция в Беларуси замедлилась. Рост цен в июне снизился до 2,9 %, тогда как в мае это были 3,7 %. По данным аналитиков банка, низкий темп роста потребительских цен в Беларуси сохранится в ближайшие месяцы. Показатели не превысят 2-2,5 %. Эксперты финансовой организации объясняют такую динамику сохранением административного контроля за ценами.