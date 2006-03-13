Дороги надо беречь

Сезонные ограничения на проезд по республиканским автодорогам большегрузных автомобилей могут быть введены с 25 марта 2006 года.Об этом сообщили в департаменте "Белавтодор". Подготовлен проект постановления, которым предусмотрено с 25 марта до 1 мая ввести ограничения. Такая необходимость вызвана сезонным ослаблением несущей способности дорожных покрытий из-за увлажнения грунта талыми водами. По данным диагностики, около половины дорог не смогут обеспечить проезд транспорта с нагрузками на одиночную ось 10 тонн. По экспертным оценкам, в случае отказа от введения предлагаемых ограничений затраты лишь на восстановление дорог могут составить 140 млн. долларов. Более 282 тысяч разрешений будет выдано иностранным перевозчикам на проезд автомобильных транспортных средств по Беларуси. В этом году такие документы планируется выдать 46 иностранным государствам на проезд грузовых автомобилей и 15-ти - автобусов. Больше всего разрешений получат перевозчики Польши, Литвы и Украины.