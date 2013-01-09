Добрушская бумажная фабрика вложила более полумиллиона евро в производство офисной бумаги, которая оказалась невостребована

Новости Беларуси. Несбывшиеся надежды или очередной просчет в инвестициях. На этот раз на одном из старейших предприятий страны. Добрушская бумажная фабрика вложила более полумиллиона евро в производство офисной бумаги, которая оказалась невостребованой. На складах залежи на миллиард рублей.

Офисная бумага из Добруша должна была завоевать белорусский рынок еще в 2012 году. Мощность установки – свыше четырех миллионов упаковок в год. Однако выпущено не более 120 тысяч. Это около 3%. В среднем установка стоимостью в 600 тысяч евро работала всего четыре смены в месяц.

Простой дорогого импортного оборудования сродни производственному саботажу. Но что делать, если на складе и так уже заморожен в виде готовой продукции целый миллиард рублей оборотных средств.

Андрей Прикота, главный специалист управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

За все время дано одно объявление в печатные СМИ и размещена информация на сайте фабрики.

А тем временем сорваны сроки еще одного крупного инвестиционного проекта. Там, где сейчас рабочие имитируют бурную деятельность по демонтажу старой бумагоделательной машины, еще в апреле 2012 года должно было начать работать новое современное оборудование. Линия по производству двухслойной обойной бумаги не запущена и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мартынов, директор Добрушской фабрики «Герой труда»:

К сожалению, наши чешские партнеры, поставщики оборудования, несвоевременно нам предоставили информацию, произошла задержка, поэтому в данный момент проводятся работы по демонтажу оборудования на самой бумагоделательной машине.

Виктор Рунов, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Опять же недоработка специалистов. Они заключили контракт с чешской фирмой на поставку новейшего оборудования. Чешская сторона не выполняет свои договорные обязательства. Но фабрика в договоре не предусмотрела условия ответственности за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

Кстати, производство двухслойной обойной бумаги будет первым в Беларуси и вторым в СНГ. И с рынком сбыта, вроде, все в порядке: 34 тысячи тонн в год по силам переработать самим белорусским обойщикам. Перспективы у проекта стоимостью в 10 миллионов евро неплохие. Однако два года назад прибыльным делом называли то же производство офисной бумаги. Только надежды не оправдались.