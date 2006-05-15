Дни Северо-Западного округа Российской Федерации в Беларуси

15 - 16 мая в Беларуси проходят дни Северо-Западного округа Российской Федерации.Официальную делегацию возглавляет полномочный представитель президента России Илья Клебанов. Визит начался с возложения цветов на площади Победы.

В Минск приехали более 150 человек - главы российских регионов и представители бизнес-сообщества. Северо-Западный федеральный округ включает 11 субъектов - там производится десятая часть ВВП России. Товарооборот Беларуси с регионами этого округа в прошлом году превысил полтора миллиарда долларов.

В планах российских делегатов - переговоры с белорусскими партнерами и руководством страны.