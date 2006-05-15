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Дни Северо-Западного округа Российской Федерации в Беларуси

15 мая 2006 11:58
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15 - 16 мая в Беларуси проходят дни Северо-Западного округа Российской Федерации.Официальную делегацию возглавляет полномочный представитель президента России Илья Клебанов. Визит начался с возложения цветов на площади Победы.
В Минск приехали более 150 человек - главы российских регионов и представители бизнес-сообщества. Северо-Западный федеральный  округ включает 11 субъектов - там производится десятая часть ВВП России. Товарооборот Беларуси с регионами этого округа в прошлом году превысил полтора миллиарда долларов. 
В планах российских делегатов - переговоры с белорусскими партнерами и руководством страны.
# Экономика

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