Для выхода к 2025 году на ВВП в 100 млрд долларов необходимо сформировать законодательную базу

Виктор Чайчиц, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

На сегодняшний день, я считаю, что мы должны работать в новых условиях. В соответствии с теми требованиями, которые перед нами ставит Президент. В соответствии с теми реалиями, которые есть в мире. И вот два основных декрета, которые у нас есть на сегодняшний день – это декрет «О развитии предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики» – должны быть наполнены новыми законами, которые бы помогли реализовать те самые важные и прогрессивные моменты, которые отражены в этих декретах.