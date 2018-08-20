Для выхода к 2025 году на ВВП в 100 млрд долларов необходимо сформировать законодательную базу

Новости Беларуси. 100 миллиардов долларов ВВП в экономике Беларуси к 2025 году. Как выйти на этот результат 20 августа говорили на заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 100 миллиардов долларов ВВП в экономике Беларуси к 2025 году. Как выйти на этот результат 20 августа говорили на заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В верхней палате парламента подготовлено стратегическое предложение, которое должно поспособствовать достижению цели. Речь идет о двухлетнем планировании законопроектной работы. Необходимо в ближайшие два-три года сформировать соответствующую правовую базу, определить ключевые законопроекты и обеспечить их заблаговременную подготовку и принятие.
Эти меры должны создать необходимые условия для качественного экономического рывка уже в следующей пятилетке. Всего Советом Республики в течение года направлено в госорганы более 50 проработанных предложений.
Виктор Чайчиц, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
На сегодняшний день, я считаю, что мы должны работать в новых условиях. В соответствии с теми требованиями, которые перед нами ставит Президент. В соответствии с теми реалиями, которые есть в мире. И вот два основных декрета, которые у нас есть на сегодняшний день – это декрет «О развитии предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики» – должны быть наполнены новыми законами, которые бы помогли реализовать те самые важные и прогрессивные моменты, которые отражены в этих декретах.
Сейчас в законодательном портфеле Совета Республики более 30 проектов законов. На заседании Президиума также обсуждалась подготовка к V Форуму регионов Беларуси и России.