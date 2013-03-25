Дэвид Хофман (МВФ): Правительство Беларуси достигло существенного успеха в некоторых областях реформ

Миссия международного валютного фонда одобряет установленный правительством Беларуси на 2013 год целевой показатель сбалансированного бюджета. Об этом заявил руководитель миссии Дэвид Хофман по итогам четвертого мониторинга белорусской экономики после осуществления программы «стэнд-бай».

Около 4 лет назад МВФ выделил нашей республике кредит на сумму почти 3,5 миллиарда долларов, что позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере страны. Очередную часть основного долга Беларусь уже погасила в этом месяце.

В эти дни рабочая группа фонда провела консультации с правительством и Нацбанком республики. Итоги мониторинга озвучили сегодня в присутствии журналистов.

Дэвид Хофман, руководитель миссии МВФ:

По нашей оценке правительство Беларуси достигло существенного успеха в некоторых областях реформ. Для успешного роста экономических показателей глубокие структурные реформы имеют ключевое значение, поэтому на наш взгляд всеобъемлющие масштабные программы стоит продолжить.