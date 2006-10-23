Что нам стоит дом построить!

В деревне Тимковичи Копыльского района в этом году новоселами станет сорок одна семья. На сегодня это самый крупный объект сельского строительства жилья в республике.

Строители планируют сделать поселок образцово-показательным, предусмотрев максимальное количество удобств для его жителей.

Каждый месяц улицы новоявленного мини-городка прирастают на десяток домов. Некоторые из них уже заселены. Вдоль асфальтированных улиц - пешеходные дорожки из мелкоштучной плитки. В центре застройки - магазин и кафе. Чуть поодаль - детская площадку и футбольное поле. Предусмотрены и сельскохозяйственные постройки. У каждого дома есть небольшой сарай и погреб.

Сегодня Тимковичи - самый крупный в республике объект строительства жилья на селе. Возводить его нелегко, но это существенно экономит и время, и денежные средства.



Здесь используются самые современные технологии и материалы. Это позволило улучшить внешний вид домов, сделать их более удобными и экономичными для жильцов.

За январь - сентябрь в Минской области на селе возведено 1265 домов. Это 70% годового задания. На строительство выделено 132 миллиарда кредитных ресурсов. Уже освоено 92% этой суммы.