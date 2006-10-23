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Что нам стоит дом построить!

23 октября 2006 14:45
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В деревне Тимковичи Копыльского района в этом году новоселами станет сорок одна семья. На сегодня это самый крупный объект сельского строительства жилья в республике.

Строители планируют сделать  поселок образцово-показательным, предусмотрев максимальное количество  удобств для его жителей.
Каждый месяц улицы новоявленного мини-городка  прирастают на десяток  домов. Некоторые из них уже заселены. Вдоль асфальтированных улиц - пешеходные дорожки из мелкоштучной плитки. В центре застройки    - магазин  и кафе. Чуть поодаль - детская площадку и футбольное поле. Предусмотрены и сельскохозяйственные постройки. У каждого дома есть небольшой сарай и погреб.
Сегодня  Тимковичи - самый крупный в республике объект   строительства жилья на селе. Возводить его  нелегко, но это существенно экономит и время, и денежные   средства. 

Здесь используются    самые современные технологии  и материалы. Это  позволило улучшить внешний вид домов, сделать их более удобными и  экономичными для жильцов. 
За январь - сентябрь  в  Минской области  на селе возведено  1265 домов.  Это 70% годового задания. На строительство   выделено  132 миллиарда кредитных ресурсов. Уже освоено  92%  этой суммы.

# Экономика

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