Четвертый транш кредита от ЕврАзЭс Беларусь получит в ближайшее время

Новости Беларуси. Четвертый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭс в размере 440 миллионов долларов поступит в ближайшее время в Беларусь. Такое решение принято в Минске на заседании совета Евразийского банка развития и антикризисного фонда.

В 2011 году одобрено выделение Беларуси финансового кредита в объёме 3 миллиардов долларов. Тогда стороны договорились, что кредит будет выделен 6 траншами в течение 3 лет при условии выполнения программы по стабилизации экономики.

Сегодня эксперты отметили, что реализованы серьезные макроэкономические корректировки, которые привели к существенному изменению макроэкономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации:

Могу заверить, что здесь никакой политики не было, здесь чистая экономика. Поскольку есть меры, которые у нас содержатся в программе действия - перечень мероприятий выполнен, по отдельным, не ключевым показателям, мы договорились по определенным корректировкам. Поэтому оснований для непредоставления очередного транша у нас не было.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Я сегодня с глубоким чувством благодарности отношусь к решению Совета Фонда, который подтверждает результативность принятых мер, и принято решение, одобряющее выделение очередного транша нашей стране.