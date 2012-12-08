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Четвертый транш кредита от ЕврАзЭс Беларусь получит в ближайшее время

08 декабря 2012 08:19
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Новости Беларуси. Четвертый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭс в размере 440 миллионов долларов  поступит в ближайшее время в Беларусь. Такое решение принято в Минске на заседании совета Евразийского банка развития и антикризисного фонда.

В 2011 году одобрено выделение Беларуси  финансового кредита в объёме 3 миллиардов долларов.  Тогда стороны договорились, что кредит будет выделен 6 траншами в течение 3 лет при условии выполнения программы по стабилизации экономики. 

Сегодня эксперты отметили, что реализованы серьезные макроэкономические корректировки, которые привели к существенному изменению макроэкономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации:
Могу заверить, что здесь никакой политики не было, здесь чистая экономика. Поскольку есть меры, которые у нас содержатся в программе действия - перечень мероприятий выполнен, по отдельным, не ключевым показателям, мы договорились по определенным корректировкам. Поэтому оснований для непредоставления очередного транша у нас не было.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:
Я сегодня с глубоким чувством благодарности отношусь к решению Совета Фонда, который подтверждает результативность принятых мер, и принято решение, одобряющее выделение очередного транша нашей стране.

# Экономика # Международное сотрудничество # ЕврАзЭС

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