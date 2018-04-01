Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район

Новости Беларуси. В Дзержинском районе собираются значительно расширить уникальное и пока не свойственное для Беларуси производство черной икры. С точки зрения бизнеса дело невероятно прибыльное, да и экспортные дорожки уже протоптаны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе это предприятие посетил Президент. Но не только его. Здесь же и совершенно уникальный даже в масштабах страны молочно-товарный комплекс. Здесь самые передовые технологии, да и зарплаты соответствуют. Этот бы опыт – в другие регионы.

Евгений Пустовой продолжит. Весенний день год кормит. Сейчас для аграриев каждая минута дорога – посевная же. Должна идти. Но для весенне-полевых работ – туманные перспективы. В конце марта поля в снегу, еще один минус – ночная температура. Зато положительной оценки заслуживает готовность крестьян центрального региона.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Подготовлены у нас механизаторы, мы будем привлекать. Плюс за зиму мы обучили более 300 человек, которые могут работать на энергонасыщенных тракторах. Серьезных проблем по проведению весенних полевых работ в области нет.

Главе государства докладывают: хотя сроки сжаты, зато ресурсов – достаточно, семена, удобрения, топливо и техника готовы. Да и поля настолько хорошо обработаны, что подходят даже для признания любви к стране. Чего не скажешь о землях соседей: заросли хмызняком, а о некогда хозяйском подходе только поют в интернет-хитах.

В Беларуси сохранили и аграрную отрасль, и ГОСТы – приезжайте, смотрите, убеждайтесь. Так зачастую и происходит: толпы инспекторов из Москвы и журналистов из союзной страны постоянно на наших предприятиях. Но чем длиннее очереди российских покупателей за белорусскими продуктами, тем чаще Россельхознадзор очередями инсинуаций стреляет в молоко. Теперь под санкциями оказалась продукция «Здравушки-милк», компании «Молоко» из Шумилино и Щучинского маслосырзавода.

«Мы должны видеть свои интересы»: Александр Лукашенко поручил искать новые рынки сбыта молочки Белорусских молочников в Россельхознадзоре не понимают, зато общий язык передовых технологий породнил наших аграриев с европейскими и американскими коллегами. Например, на этом комплексе у каждой коровы свой паспорт и даже гаджет. Настроение буренки система считывает онлайн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Корова сюда приходит на дойку, и вы начинаете по этому считывающему устройству работать? Вы видите всё?

Каждая корова – рекордсменка: 27 литров молока в сутки. А вид – хоть сейчас на фото в журнал о племенном животноводстве. Но специально к приезду Президента 2 тысячи дойного стада в душ не водили. Секрет чистоты – в уникальном безотходном производстве. Весь навоз высушивают – и снова на подстил.

Такой подход увеличивает рентабельность молока. Уменьшить затраты призвано и поручение Президента: «Современным комплексам – современные траншеи для кормов». В этом залог правильного рациона, а значит, хорошего молока. Срок – до нового урожая кукурузы. Президент Беларуси: «Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях» Этот комплекс – воплощенная мечта Леонида Зайца. Начинал он его строить еще будучи руководителем агрохолдинга «Дзержинский». А о достоинствах образцового проекта в животноводстве рассказывает уже министр Заяц.

Леонид Заяц: «Здесь выгодно тому, кто работает. Заработная плата – 1000-1100 рублей» В 2012 году Александр Лукашенко уже посещал это хозяйство. Тогда глава государства решил: именно таким комплексам – быть. Спустя три года работы результат очевиден.

Александр Лукашенко:

Окупится за сколько? Шесть лет? Это прекрасный проект, любой банк будет финансировать такой. Кстати, здесь могут даже на промышленном туризме зарабатывать. Например, президент Молдовы перед посещением «Славянского базара» заезжал сюда отведать молока.

В общем, молочная отрасль страны чувствует себя как рыба в воде – есть результат. Почему бы не занять еще одну нишу – икорную? В Беларуси развивают прудовое рыбоводство, но 2/3 такой рыбы – карп. А мировой рынок требует элитного продукта. Он и появился в белорусском Фаниполе. В прозрачной воде получается отменная черная икра. Ее используют повара мишленовских ресторанов Европы и фешенебельных гостиниц Азербайджана. Получается, этот элитный продукт из аквахозяйства Беларуси добрался до берегов Каспии и Лазурного побережья. Правда, пока каждая рыбина на счету и под строжайшим контролем даже УЗИ-аппарата.

Почему не запустить бизнес-проект в большое плавание? Пока годовой объем добычи черной икры здесь 570 килограммов. Правительство готовит программу по увеличению этих объемов в 4-6 раз. Но для этого необходимы свободные водоемы.