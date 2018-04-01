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Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район

01 апреля 2018 20:28
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе собираются значительно расширить уникальное и пока не свойственное для Беларуси производство черной икры. С точки зрения бизнеса дело невероятно прибыльное, да и экспортные дорожки уже протоптаны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе это предприятие посетил Президент. Но не только его. Здесь же и совершенно уникальный даже в масштабах страны молочно-товарный комплекс. Здесь самые передовые технологии, да и зарплаты соответствуют. Этот бы опыт – в другие регионы.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-1

Евгений Пустовой продолжит.

Весенний день год кормит. Сейчас для аграриев каждая минута дорога – посевная же. Должна идти. Но для весенне-полевых работ – туманные перспективы. В конце марта поля в снегу, еще один минус – ночная температура. Зато положительной оценки заслуживает готовность крестьян центрального региона.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Подготовлены у нас механизаторы, мы будем привлекать. Плюс за зиму мы обучили более 300 человек, которые могут работать на энергонасыщенных тракторах. Серьезных проблем по проведению весенних полевых работ в области нет.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-7

Главе государства докладывают: хотя сроки сжаты, зато ресурсов – достаточно, семена, удобрения, топливо и техника готовы. Да и поля настолько хорошо обработаны, что подходят даже для признания любви к стране. Чего не скажешь о землях соседей: заросли хмызняком, а о некогда хозяйском подходе только поют в интернет-хитах.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-10

В Беларуси сохранили и аграрную отрасль, и ГОСТы – приезжайте, смотрите, убеждайтесь. Так зачастую и происходит: толпы инспекторов из Москвы и журналистов из союзной страны постоянно на наших предприятиях. Но чем длиннее очереди российских покупателей за белорусскими продуктами, тем чаще Россельхознадзор очередями инсинуаций стреляет в молоко. Теперь под санкциями оказалась продукция «Здравушки-милк», компании «Молоко» из Шумилино и Щучинского маслосырзавода.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-13

«Мы должны видеть свои интересы»: Александр Лукашенко поручил искать новые рынки сбыта молочки

Белорусских молочников в Россельхознадзоре не понимают, зато общий язык передовых технологий породнил наших аграриев с европейскими и американскими коллегами.

Например, на этом комплексе у каждой коровы свой паспорт и даже гаджет. Настроение буренки система считывает онлайн.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Корова сюда приходит на дойку, и вы начинаете по этому считывающему устройству работать? Вы видите всё?

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-19

Каждая корова – рекордсменка: 27 литров молока в сутки. А вид – хоть сейчас на фото в журнал о племенном животноводстве. Но специально к приезду Президента 2 тысячи дойного стада в душ не водили. Секрет чистоты – в уникальном безотходном производстве. Весь навоз высушивают – и снова на подстил.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-22

Такой подход увеличивает рентабельность молока. Уменьшить затраты призвано и поручение Президента: «Современным комплексам – современные траншеи для кормов». В этом залог правильного рациона, а значит, хорошего молока. Срок – до нового урожая кукурузы.

Президент Беларуси: «Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях»

Этот комплекс – воплощенная мечта Леонида Зайца. Начинал он его строить еще будучи руководителем агрохолдинга «Дзержинский». А о достоинствах образцового проекта в животноводстве рассказывает уже министр Заяц.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-25

Леонид Заяц: «Здесь выгодно тому, кто работает. Заработная плата – 1000-1100 рублей»

В 2012 году Александр Лукашенко уже посещал это хозяйство. Тогда глава государства решил: именно таким комплексам – быть. Спустя три года работы результат очевиден.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-28

Александр Лукашенко:
Окупится за сколько? Шесть лет? Это прекрасный проект, любой банк будет финансировать такой.

Кстати, здесь могут даже на промышленном туризме зарабатывать. Например, президент Молдовы перед посещением «Славянского базара» заезжал сюда отведать молока.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-31

В общем, молочная отрасль страны чувствует себя как рыба в воде – есть результат. Почему бы не занять еще одну нишу – икорную? В Беларуси развивают прудовое рыбоводство, но 2/3 такой рыбы – карп. А мировой рынок требует элитного продукта. Он и появился в белорусском Фаниполе.

В прозрачной воде получается отменная черная икра. Ее используют повара мишленовских ресторанов Европы и фешенебельных гостиниц Азербайджана. Получается, этот элитный продукт из аквахозяйства Беларуси добрался до берегов Каспии и Лазурного побережья. Правда, пока каждая рыбина на счету и под строжайшим контролем даже УЗИ-аппарата.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-34

Почему не запустить бизнес-проект в большое плавание? Пока годовой объем добычи черной икры здесь 570 килограммов. Правительство готовит программу по увеличению этих объемов в 4-6 раз. Но для этого необходимы свободные водоемы.

Черная икра, молочка и готовность аграриев к весенним полевым работам. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Дзержинский район-37

Александр Лукашенко:
Возникают конфликты с населением. Чтобы вот здесь у нас не было проблем – ну если он привык в этот пруд сходить искупаться и так далее. Чтобы людям не закрывали доступ к прудам.

Беларусь в клубе мировых производителей молока, в городе над Бугом есть своя рыбная империя. Так почему бы не создать еще один качественный продуктовый бренд Беларуси? Как известно, икрой масло не испортишь.

Александр Лукашенко:
Если это действительно эксклюзивная технология и уникальная, это надо беречь – это бренд страны.

# Экономика # Рабочая поездка Президента # Фотофакт # Анатолий Исаченко

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