БЖД презентовала китайский грузовой электровоз

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога презентовала грузовой электровоз. Он изготовлен в Китае, и это один из инвестиционных проектов, который направлен на развитие транзитного потенциала республики. Всего же, согласно заключенному контракту, в Беларусь доставят 12 электровозов общей стоимостью почти в 100 миллионов долларов.

Если раньше у товарного поезда можно было насчитать максимум полсотни вагонов, то этот локомотив, не сбавляя ход, готов везти за собой вдвое больше.

Этот электровоз – новое слово в железнодорожной технике. Конкурентов у него пока нет даже среди обновленных аналогов. Явное превосходство как по скорости, так и по мощности – 13 тысяч лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы сдвинуть с места пятиэтажный дом.

Новинку для белорусской магистрали изготовили в Китае. В ближайшее время в Беларусь поставят 12 таких машин. И это не единственный инвестпроект с китайскими партнерами. Совместно электрифицируют железнодорожные линии на гомельском участке общеевропейского транспортного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Дянгон, председатель правления китайской корпорации по производству электровозов:

Деловые отношения Беларуси и Китая вышли на небывалый по интенсивности и насыщенности уровень. Мы предлагаем Белорусской железной дороге высококачественную технику и в дальнейшем будем придерживаться интересов заказчика. Мы объективно заинтересованы в развитии сотрудничества, и я надеюсь, что наша дружба станет долгосрочной.

Новый подвижной состав отправят на участок Минск – Осиповичи. Электровозы значительно расширят транспортные возможности страны и принесут солидные дивиденды. Ведь 9 из 10 рублей, заработанных Белорусской железной дорогой, – прибыль от доставки груза.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Электровоз – это экологичность, в первую очередь. Второе – сегодня эксплуатация электровозов на порядка 20-25% выгоднее, чем тепловозная тяга. За счет высокопроизводительных машин мы повышаем пропускную способность Белорусской железной дороги.

С момента создания Таможенного союза и Единого экономического пространства объем грузоперевозок и транзит поездов через Беларусь возросли. Поэтому пополнение железнодорожного парка современными электровозами весьма оправданы. Ведь со строительством своей АЭС появится больше возможностей использовать более дешевую электроэнергию, в том числе и на транспорте.