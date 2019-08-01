Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе собран 1 миллион тонн зерна. Заветный рубеж был преодолен около полудня. Пятую часть общего намолота обеспечили хлеборобы Пружанского и Барановичского районов. В одном из хозяйств побывал корреспондент СТВ – Петр Бутрим.

Завершить уборку зерновых в хозяйстве «АгроНива» планируют уже завтра в середине дня. Тогда и можно будет подводить итоги. Пока же расслабляться времени нет, ведь погода непредсказуема. А любая внеплановая пауза может привести к ненужным потерям. Урожай и без того пострадал от жары в начале лета. Замешкаться на финишной прямой – непозволительная роскошь.

Валентина Федорук, бригадир производственной бригады ОАО «АгроНива»:

Если пришли на поле, если еще сухо все, мы стараемся, потому что вдруг этот дождь пойдет, который не надо сейчас.

Таким образом, график хлеборобов во время страды подчиняется только прогнозу погоды. В Каменецком районе вот уже два дня не уходят с полей до наступления темноты. Хотя еще на прошлой неделе самое западное хозяйство страны обильно поливали дожди.

Петр Бутрим, СТВ:

Сегодня погода позволяет аграриям выходить в поле во всеоружии. Например, здесь на уборке озимой пшеницы заняты сразу 5 комбайнов. Если не будет дождя, к вечеру они намолотят около 300 тонн. Как правило, глушат комбайны только во время обеда. И то не надолго. Ведь первое, второе и третье для звеньев доставляют прямо в поле.

А если труженик сыт, то и работа спорится – говорит Валентин Дударь. В хлеборобы мужчина 9 лет назад пошел по стопам старшего брата. Да так увлекся, что теперь ежегодно в лидерах гонки. В 2019 году на счету экипажа «двенадцатки» полторы тысячи тонн – личный рекорд.

Валентин Дударь, механизатор ОАО «АгроНива»:

Ну да, надо ж убирать, это ж хлеб. Это же деньги. Все идет хозяйству. Нам зарплата. И нам приятно, и хозяйству тоже.

Большое внимание в хозяйстве уделяют и заготовке кормов. Ведь прокормить необходимо больше 7 тысяч голов. При это рацион буренок должен быть питательным и качественным. Все это влияет на молоко. А для хозяйства – это самый прибыльный продукт.

В целом выше урожайность и по зерновым. Например, озимой пшеницы с отдельных участков здесь убирают до 70 центнеров с гектара.

Сергей Кравчук, заместитель директора ОАО «АгроНива»:

Мы делаем в основном ставку на озимую пшеницу. Культура эта более выдержанная, стабильная.