Более 700 наименований продукции: крупнейший холдинг по производству сельхозтехники открылся в Беларуси

Новости Беларуси. Крупнейший холдинг по производству сельскохозяйственной техники открылся в Беларуси. Уже сегодня он выпускает более 700 наименований различной продукции. Главная задача – в ближайшее время освоить производство всей линейки сельхозмашин, оборудования и агрегатов, соответствующих мировым стандартам. В планах создание малогабаритных погрузчиков, посевных агрегатов, машин для кормозаготовки и очистки зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

Инвестиционный портфель на ближайшие два года будет составлять 150 млн долларов. Если, соответственно, будут быстро реализованы инвестиционные программы, мы быстро создадим предприятия, быстро модернизируем заводы, которые сегодня входят в состав холдинга. Мы планируем до конца этого года модернизировать два завода, которые в этом холдинге. Мы должны выйти на объем производства в ближайшие два года более 100 млн долларов, из которых 50% будет поставляться за пределы нашей страны.

В развитие производств планируется вложить более 150 миллионов долларов. Ожидается, что холдинг полностью закроет вопрос импортозамещения.