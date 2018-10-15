Более 400 зарядных станций для электромобилей появятся в Беларуси в ближайшие три года

Новостои Беларуси. Беларусь начинает развивать государственную сеть электрозарядных станций. В ближайшие три года в разных уголках страны появятся более 400 подобных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа подразумевает несколько этапов. В первую очередь, станции электрозарядки появятся в Минске, областных центрах и на основных автомагистралях.
Инфраструктура будет прирастать новыми точками и совершенствоваться по мере роста автоэлектропарка. В итоге, через 10 лет должно быть примерно 1300 электрозаправочных станций в населенных пунктах и на дорогах по всей стране.
Кстати, на этой неделе владеть авто с электромотором стало значительно выгоднее: с 14 октября обладатели таких машин освобождены от уплаты дорожного сбора. Станции техосмотра уже получили указание организовать работу по выдаче разрешений на участие в дорожном движении с учетом введенной льготы.