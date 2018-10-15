Более 400 зарядных станций для электромобилей появятся в Беларуси в ближайшие три года

Новостои Беларуси. Беларусь начинает развивать государственную сеть электрозарядных станций. В ближайшие три года в разных уголках страны появятся более 400 подобных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа подразумевает несколько этапов. В первую очередь, станции электрозарядки появятся в Минске, областных центрах и на основных автомагистралях.