Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС

Новости Беларуси. Новый таможенный Кодекс ЕАЭС – новые возможности для бизнеса. Процессы оформления будут автоматизированы, а таможенные формальности заметно упрощены, что расширит экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие во встрече принимают и представители бизнеса, ведь новый Кодекс значительно облегчит торговлю и сократит три основных показателя: время, деньги и документы. Так, например, сейчас товар должен быть выпущен таможенниками в течение суток, в будущем на это уйдет не более четырех часов.

Как это будет работать на практике и что еще нужно усовершенствовать 12 сентября обсуждают на международной конференции в Бресте.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Бизнес высоко оценил, проводя экспертизу этого документа. Но вместе с тем необходимо было еще в развитии Таможенного кодекса отработать внесение изменений в ряд указов главы государства, в постановление правительства. И бизнес здесь принимал участие в подготовке тех предложений, которые необходимо было учесть.

Механизм по электронному выпуску товаров в Беларуси уже успешно внедрен в качестве эксперимента.

На оформление безбумажных носителей вскоре перейдут и другие страны-участники ЕАЭС. Автоматизация бизнес процессов на таможне – ключевая идея нового Кодекса.