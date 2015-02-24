Бизнес-брифинг представителей Беларуси и ОАЭ прошел в Минске 24 февраля

Новости Беларуси. Промышленность, образование и туризм. Именно эти сферы в нашей стране являются привлекательными для бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 24 февраля заявил министр экономики ОАЭ на бизнес-брифинге в Минске. Там обсуждали совместные проекты и пути дальнейшего сотрудничества.

Кроме того участники форума познакомились с новыми инвестиционными предложениями нашей страны, в том числе и на территории индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марван Джасим Аль-Саркаль, генеральный директор агентства инвестиций и развития (ОАЭ):

Мы считаем, что одной из главных областей для сотрудничества является взаимодействие в области поставок воды, потому что Беларусь богата водными ресурсами. Мы хотим налаживать контакты с вашей страной, потому что Беларусь – это ворота для эмиратских компаний в Европу. К тому же у вас хорошая система защиты инвестиций. А белорусское Правительство готово предоставить льготы инвесторам.

Мухаммед Аль-Фахим, член Совета директоров торговой компании (ОАЭ):

Я считаю, что это хорошее партнерство и наши отношения вышли на новый уровень. В Дубае много богатых инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в белорусские предприятия. Нашей компании сотрудничество с Беларусью весьма интересно.

Объединенные Арабские Эмираты являются основным партнером Беларуси среди арабских государств Персидского залива. В 2014 году объем отечественного экспорта в Эмираты составил 60 миллионов долларов.

К тому же в Беларуси есть 15 организаций с участием капитала ОАЭ. Во многом расширению сотрудничества способствует активизация контактов на самом высоком уровне.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Те очень дружеские добрые отношения, которые установились недавно нашими странами благодаря главам наших государств, еще слабо подтверждены внешнеэкономическими вопросами. На мой взгляд, это только начало и у нас есть огромная перспектива в дальнейшем нашем развитии.

Султан Бен Саид Аль-Мансури, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы хотим улучшить наше инвестиционное и экономическое сотрудничество. Нам наиболее интересны три сферы взаимодействия: образование, промышленность и туризм. К тому же наше государство может быть площадкой для реэкспорта белорусских товаров в третьи страны. На первый план выходит задача продвижения белорусской продукции не только на рынки арабских государств и Ближнего Востока, но и на рынки Восточной Африки.