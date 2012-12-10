Бережливость по-британски: покупка просроченных продуктов, книги - в библиотеке, одежда - в секонд-хенде, свитер вместо отопления, вывоз мусора - раз в 2 недели

2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости. Такое решение принял Президент. И, видимо, это общемировой тренд. Ведь известны своей бережливостью и экономией и немцы, и голландцы, и много примеров можно приводить – а порой их бережливость граничит со скупостью. Но сегодня жизнь заставляет быть бережливыми всех. И высокомерных англичан жизнь тоже заставляет экономить.

Бережливые британцы начали экономить на традициях. В стране сейчас проходит масштабная кампания по замене электрочайников. Эксперты подсчитали, что ежедневно в стране выпивается по 230 миллионов чашек чая и кофе. А вот воды для этого кипятится в два раза больше. Это пустая трата электтроэнергии. Поэтому в моду вошли так называемые эко-чайники, которые умеют кипятить воды ровно столько, сколько хватает на одну чашку ароматного напитка.

Саймон Коллз, как и миллионы британцев, старается жить не просто по средствам, но еще и экономить при этом. Поэтому книги он никогда не покупает – всю нужную литературу берет в библиотеке. Свой гардероб Саймон обновляет с помощью магазинов секонд-хэнда.

Саймон Коллз, житель Лондона:

Цены на продукты постоянно растут. Проезд на транспорте тоже дорожает. Коммунальные услуги требуют все больше денег. Когда я хожу по магазинам, то стараюсь покупать только то, что на распродажах. Реальность такова, что надо экономить.

Зимой в квартире среднестатистической британской семьи никогда не бывает жарко. Отопление здесь индивидуальное, поэтому англичане предпочитают надеть на себя лишний свитер и шерстяные носки, но сберечь, таким образом, заветные фунты.

Так, если снизить комнатную температуру всего на 1 градус, то можно сэкономить около шестидесяти долларов в год.

Вот он – традиционный английский умывальник. Из правого крана течет горячая вода, из левого - холодная. Затыкаем раковину пробкой, набираем воду и смешиваем. Теперь можно умываться. Получается, что при каждой водной процедуре экономятся деньги. В Англии даже специальный закон есть, который запрещает смешивать холодную и горячую воду до того, как они попадут в раковину. Уинстон Черчилль в своих мемуарах писал, что первый раз в своей жизни увидел привычный для нас смеситель при поездке в Советский Союз.

Местные власти по всему Соединенному Королевству тоже экономят, как могут. Где-то уличные фонари отключают по ночам. А примерно в половине жилых районов страны муниципалитеты, к примеру, приняли решение вывозить мусор не раз в неделю, а раз в две недели.

Аннели Холидэй, менеджер отдела финансов Вестминстерского муниципалитета Лондона:

У нас нет выбора. Мы должны экономить на всем. Мы закрыли несколько библиотек, отменили часть автобусных маршрутов. Некоторые спортивные объекты под угрозой закрытия. Мы не можем поддерживать нынешний уровень расходов без помощи от правительства. С финансами у нас сейчас туго как никогда.

Желание сэкономить отразилось и на том, что британцы едят. По статистике, более 30 процентов жителей Королевства сократили расходы на продукты питания, чтобы исправно выплачивать задолженности по аренде и ипотеке. В меню появилось больше овсянки и меньше мяса. Кроме того, большой популярностью стала пользоваться покупка просроченных продуктов питания через интернет. Товары на специализированных сайтах в три-четыре раза дешевле своих свежих аналогов. Сами британцы называют такое питание «антикризисной» диетой.