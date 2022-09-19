Белорусы стали чаще ходить в дискаунтеры – получается экономнее

Новости Беларуси. В стране растет популярность магазинов формата дискаунтер. По темпам развития они не уступают гипермаркетам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля дискаунтеров в товарообороте розничной сети по итогам первого полугодия составила 30 %, в то время как в 2021 году это были 25 %. Белорусы стали тратить деньги с умом, отдавая предпочтение выверенному ассортименту товаров первой необходимости. На шопинг стало уходить гораздо меньше времени, в потребительскую корзину уже не летит все подряд. Это позволяет значительно экономить бюджет. Исследовательские компании, которые анализировали в 2022 году ситуацию на потребительском рынке Беларуси, зафиксировали изменение предпочтений белорусов: население охотнее приобретает товары на скидках и ограничивает себя в необязательных расходах.