Новости экономики за 19.09.2022
Аграрная отрасль стала одним из крупнейших экспортоориентированных направлений деятельности в нашей стране. Какую выручку по итогам года прогнозируют эксперты? Белорусы стали тратить деньги с умом, отдавая предпочтение выверенному ассортименту товаров первой необходимости. Почему необоснованных трат стало меньше?
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ В ГОД ПРИРАСТАЕТ ЭКСПОРТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
На 1 миллиард долларов в год прирастает экспорт отечественной сельхозпродукции. В 2022 году страна приблизится к 8 миллиардам. А по итогам семи месяцев уже имеется 4,4 миллиарда экспортной выручки, что опережает аналогичный период прошлого года на 23 %. Расширяется и география поставок. Аграрная отрасль стала одной из крупнейших экспортоориентированных направлений деятельности в стране. По данным Министерства экономики, несмотря на внешнее санкционное давление, экономика начала демонстрировать постепенное восстановление. По итогам восьми месяцев ВВП составил 95,1 %, добавив 0,3 % к периоду с января по июль. Ключевой вклад в этот прирост, как и ожидалось, обеспечили успехи в сельском хозяйстве. Хороший урожай зерновых и рапса, увлечение поголовья птиц и положительная динамика производства молока позволяет рассчитывать на высокие показатели в отрасли и по итогам сентября.
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ
Центробанк России намерен продвигать цифровой рубль в международных расчетах. Он удешевит и упростит их, но наибольшую выгоду будут иметь технологически развитые компании. С апреля 2023 года часть клиентов российских банков сможет пользоваться цифровым рублем. Затем этот вид отечественной электронной валюты будет доступен большей части населения. Как и все электронные деньги, цифровой рубль будет существовать в виртуальном пространстве. Обычные граждане получат доступ к электронным кошелькам по единым тарифам через любую финансовую организацию в стране.
УГОЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Уголь возвращает лидирующие позиции. Аналитики Международного энергетического агентства говорят о росте мирового потребления угля до рекордного уровня почти десятилетней давности – 8 миллиардов тонн в год. Соображения экономической целесообразности заставили правительства некоторых стран закрыть глаза на большие выбросы от сжигания угля. В стремлении достичь независимости от поставок углеводородов из России страны ЕС еще активнее начали замещать газовую генерацию угольной. В результате эксперты прогнозируют рост потребления угля в ЕС на 7 % к концу года.
ГЕРМАНИИ НЕ ХВАТАЕТ УГЛЕКИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ
За год цена за тонну углекислого газа в Европе выросла в 35 раз – со 100 до 3500 евро. Европейские пивовары, а также производители соков и минеральной воды вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство. СО₂ – важное сырье для производителей, поскольку диоксид углерода используется для добавления в газированные напитки, а также для наполнения и опустошения пивных бутылок и резервуаров без пенообразования. Когда цены на газ взлетели, многие производители удобрений сократили производство, побочным продуктом которого и является углекислый газ.
Белорусы стали чаще ходить в дискаунтеры – получается экономнее. Читать здесь.