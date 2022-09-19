Новости экономики за 19.09.2022

Аграрная отрасль стала одним из крупнейших экспортоориентированных направлений деятельности в нашей стране. Какую выручку по итогам года прогнозируют эксперты? Белорусы стали тратить деньги с умом, отдавая предпочтение выверенному ассортименту товаров первой необходимости. Почему необоснованных трат стало меньше? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ В ГОД ПРИРАСТАЕТ ЭКСПОРТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

На 1 миллиард долларов в год прирастает экспорт отечественной сельхозпродукции. В 2022 году страна приблизится к 8 миллиардам. А по итогам семи месяцев уже имеется 4,4 миллиарда экспортной выручки, что опережает аналогичный период прошлого года на 23 %. Расширяется и география поставок. Аграрная отрасль стала одной из крупнейших экспортоориентированных направлений деятельности в стране. По данным Министерства экономики, несмотря на внешнее санкционное давление, экономика начала демонстрировать постепенное восстановление. По итогам восьми месяцев ВВП составил 95,1 %, добавив 0,3 % к периоду с января по июль. Ключевой вклад в этот прирост, как и ожидалось, обеспечили успехи в сельском хозяйстве. Хороший урожай зерновых и рапса, увлечение поголовья птиц и положительная динамика производства молока позволяет рассчитывать на высокие показатели в отрасли и по итогам сентября. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

Центробанк России намерен продвигать цифровой рубль в международных расчетах. Он удешевит и упростит их, но наибольшую выгоду будут иметь технологически развитые компании. С апреля 2023 года часть клиентов российских банков сможет пользоваться цифровым рублем. Затем этот вид отечественной электронной валюты будет доступен большей части населения. Как и все электронные деньги, цифровой рубль будет существовать в виртуальном пространстве. Обычные граждане получат доступ к электронным кошелькам по единым тарифам через любую финансовую организацию в стране. УГОЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Уголь возвращает лидирующие позиции. Аналитики Международного энергетического агентства говорят о росте мирового потребления угля до рекордного уровня почти десятилетней давности – 8 миллиардов тонн в год. Соображения экономической целесообразности заставили правительства некоторых стран закрыть глаза на большие выбросы от сжигания угля. В стремлении достичь независимости от поставок углеводородов из России страны ЕС еще активнее начали замещать газовую генерацию угольной. В результате эксперты прогнозируют рост потребления угля в ЕС на 7 % к концу года. ГЕРМАНИИ НЕ ХВАТАЕТ УГЛЕКИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ